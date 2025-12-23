美國大麻管制鬆綁引關注 台灣成癮學會盼勿忽略社會成本長期影響

近日國際間出現關於大麻政策調整的相關報導，引發社會對大麻醫療用途與風險的廣泛討論。圖：台灣成癮學會提供

近日國際間出現關於大麻政策調整的相關報導，引發社會對大麻醫療用途與風險的廣泛討論。台灣成癮醫學會指出，任何與成癮物質相關的政策與醫療應用，皆應建立在嚴謹科學證據與公共衛生評估之上，而非因他國政策轉向或產業發展論述，忽略其對個人健康、精神醫療與社會成本的長期影響。

就法規層面而言，台灣現行《毒品危害防制條例》已明確將大麻列為第二級毒品，涉及製造、運輸、販賣、持有或施用行為，均可能觸犯刑責。此一規範是基於大麻具有成癮性、可能造成精神與社會功能損害的科學評估結果。學會特別提醒，國外政策調整並不代表在台灣屬於合法行為，更不代表大麻已被證實為安全或可自行使用的治療方式，民眾切勿因誤解而以身試法。

在科學研究方面，國際證據顯示，大麻並非低風險物質。流行病學資料指出，約有三成使用者可能在一生中發展為大麻使用障礙，表現為無法控制使用、持續使用即便已影響學業、工作與人際關係，以及停用後出現失眠、焦躁與情緒不穩等戒斷症狀。近年市面上大麻製品中THC濃度明顯上升，高效力產品更增加急性焦慮、恐慌反應、判斷力下降與事故風險，也提高成癮形成的可能性。精神醫學研究亦指出，大麻使用與精神病性症狀、思覺失調及其他精神健康問題之間存在關聯，尤其在青少年、年輕族群及本身具有精神疾病易感性的人口中，風險更為顯著。相關研究亦提醒，大麻使用與心理困擾及自殺意念之間，可能存在值得重視的關聯性。

台灣成癮醫學會特別強調，青少年大腦仍在發育階段，過早或持續接觸大麻，可能對認知功能、情緒調節與未來物質使用行為造成長遠影響，因此預防教育與家庭、校園支持系統不可鬆動。學會亦理解部分民眾因慢性疼痛、重大疾病或情緒困擾而尋求替代性治療的迫切心情，但仍呼籲切勿自行使用來源不明或未經醫療評估的大麻或大麻素產品，以免延誤正規治療或增加精神與成癮風險。

成癮是一種可以治療的慢性疾病，而非道德失敗。若民眾或其家人已出現大麻使用失控、生活功能受損、情緒與睡眠問題，或合併其他精神症狀，學會呼籲應及早尋求專業醫療協助，透過具成癮醫療經驗的醫師與跨專業團隊進行完整評估與治療，並善用我國既有的毒品危害防制諮詢與轉介資源。

面對國際物質政策快速變動與新型態大麻素產品的出現，呼籲政府持續加大在預防、治療與研究上的投入，擴充成癮醫療量能，建立本土監測與研究資料，並以清楚、科學的風險溝通取代簡化或浪漫化的論述。唯有在同理個案需求、保護全民健康與遵循科學證據的前提下，社會才能理性面對相關議題，避免產生新的公共衛生風險。

