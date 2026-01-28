美國太空人50年後重新踏上月球! NASA 將啟動「阿提米絲2號」計劃

美國國家航空暨太空總署（NASA）計劃最快將於 2 月 6 日啟動「阿提米絲 2 號」計畫，將 4 名太空人執行繞月飛行 10 天的任務，鞏固美國重返月球的基礎。 圖：翻攝NASA官網

美國國家航空太空總署 ( NASA ) 近期持續推動「阿提米絲計劃」，希望能在時隔 50 年後讓美國太空人重新踏上月球的土地，重鑄美國在太空探索領域的競爭力。近期有消息稱， NASA 計劃最快於 2 月上旬舉行「阿提米絲 2 號」的飛行計劃，讓 4 名美國、加拿大的太空人執行為期 10 日的繞月飛行任務，並吸收此次的飛行經驗，為未來的「阿提米絲計劃」打造更結實的基礎。

根據《大紀元時報》報導， NASA 已於日前在佛羅里達州的甘迺迪航天中心火箭發射台上安裝將被用於「阿提米絲 2 號」計劃的登月火箭「獵戶座飛船」，預計將使用 70 萬加侖的燃料，將隸屬於 NASA 的里德．懷斯曼 ( Reid Wiseman )、維克托．格洛弗 ( Victor Glover )、克里斯蒂娜．科赫 ( Christina Koch ) 以及加拿大航太署的傑里米．漢森 ( Jeremy Hansen ) 等 4 名太空人送至送上天，進行為期 10 日的繞月飛行任務。

報導稱， NASA 希望透過「阿提米絲 2 號」計劃，驗證航天器與地面團隊是否具備能力，保障太空人完成任務並返回地球、演示未來載人登月任務的關鍵操作流程並驗證應急系統等目標。 NASA 首席飛行主管傑夫．拉迪根 ( Jeff Radigan ) 於 16 日出席記者會時表示，「阿提米絲 2 號」計劃仍屬於「試飛」，「期間可能發生一些意想不到的狀況，但我們也已盡最大努力做好準備，期待太空人與機組人員能共同完成此次任務」。

「阿提米絲」計劃（Artemis program）是美國政府在 2019 年宣布的新登月計畫，旨在於 2030 年前實現再次踏足月球的目標。 圖 : 翻攝自NASA官網

該報導指出，「阿提米絲 2 號」的發射日期可能受到地球與月球位置、天氣以及現場情況的影響，預估最快將在當地時間 2 月 6 日進行發射，其餘可發射的日期則包含 2 月 7 日、 8 日、 10 日、 11 日、 3 月 6 日、 7 日、 8 日、 9 日、 11 日以及 4 月 1 日、 3 日、 4 日、 5 日與 6 日。在發射升空後，航天器預計將沿著繞月的「自由返回軌道」( free-return trajectory ) 飛行，並在發射後 10 日返回地球，於太平洋海域完成濺落。

雖然 NASA 方面僅公布了 2 至 4 月合適發射的時間，但阿提米絲計劃發射主管查理．布萊克威爾－湯普森 ( Charlie Blackwell-Thompson ) 表示，今年每個月都有適合發射的時間，即使 4 月前的發射情況不理想，仍有較高的機會在 2026 年前完成發射目標。

阿提米絲 1 號（Artemis 1）。 圖：擷取自NASA官網

報導稱，在航天器進入高地球軌道後，格洛弗將以手動的方式操控飛船，測試該航天器的機動性，確保其能與 SpaceX 或藍色起源公司 ( Blue Origin ) 製造的月球著陸器對接，以實現登月的目標。格洛弗也將憑藉著這次的經驗，成為阿波羅計劃結束後第一位手動駕駛登月飛船的太空人。

該報導表示，如果「阿提米絲 2 號」計劃取得成功， NASA 將可能在 2027 至 2028 年間推出「阿提米絲 3 號」任務，並可能透過「阿提米絲 4 號」任務，將建造月球空間站的零件送入月球軌道。 NASA 局長賈里德．艾薩克曼 ( Jared Isaacman ) 在當地時間 17 日接受媒體訪問時指出，「阿提米絲 2 號並不是結束，而是美國漫長登月計劃的開始。我希望有一天，也許是幾十年後，我們的孩子能擁有觀看阿提米絲 100 號任務的機會」。

