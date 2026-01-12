美國央行首長遭發傳票挫傷投資人信心 美債重挫、「賣出美國資產」交易策略又興

美元鈔票。路透社



美國聯準會（Fed）主席鮑爾週日（11日）罕見公開發表講話說，美國司法部已經對他發出傳票，並直接指出這是逼迫聯準會降息的施壓行為。儘管市場尚未出現「恐慌」，美國公債、美元已經應聲下挫，美股期指下跌。交易員指出，「賣出美國資產」的交易策略現在又回來了。

管理逾6000億美元資產的Allspring全球投資公司投資組合經理陳蓋瑞（音譯）表示：「任何對聯準會獨立性提出質疑的事態發展，都會增加美國貨幣政策的不確定性。這可能會強化現有的分散投資趨勢，減少對美元的依賴，並增加對黃金等傳統避險資產的興趣。」

去年4月，當川普突然宣布全球性的「對等關稅」導致市場陷入混亂時，「賣出美國」的投資趨勢就曾急速加劇。4月宣布徵稅時美債殖利率飆升，在宣布徵稅的所謂的「解放日」到5月底之間，30年期美國公債殖利率在盤中一度飆升超過80個基點（0.8個百分點），這顯示公債價格重挫。美元在2025年下跌逾8%，創2017年以來最大單年跌幅，一大原因就是美元持續沒有從4月的震撼中復甦。

管理逾2兆美元資產的景順資產管理（Invesco）全球市場策略師趙大衛（音譯）說：「聯準會收到傳票是美國資產吸引力下降的又一個例子。美國不僅在退縮到『美國堡壘』的後方，這個國家也正變得更具掠奪性。」

在週一（12日），市場狀況並未像去年4月那樣失控。美元指數大跌0.35%，是將近一個月來最大跌幅，但還未出現劇烈程度至1%那種動盪。指標性美國10年期公債殖利率上揚3個基點至4.2%，可能創去年9月以來最高點。殖利率上揚顯示債券價值下跌。30年美國公債殖利率上揚5個基點至4.86%。美國股市的報瓊工業指數盤前下跌0.7%。

投資人先前已經消化了川普持續施壓聯準會降息、並很可能在5月鮑爾任滿後任命一位「聽話」、願意加速降息的新聯準會主席的風險。但是對鮑爾發出傳票，威脅進行刑事起訴，仍是非比尋常的舉動。

部分策略師警告，如果緊張局勢持續升級，拋售美國資產可能加劇。隆奧銀行（Lombard Odier）認為美元和美債將面臨更大壓力。景順資產管理公司則表示，非美國資產（如歐亞股市）現在看起來更具吸引力。

聯準會獨立性與通膨是否受控密切相關

幾十年來歷任美國總統都很希望聯準會降息，因為這可以刺激經濟，有助於總統與執政黨選情。上一個慣常施壓聯準會降息而聞名的美國總統是尼克森，但他當時可沒有威脅要開除聯準會主席，更不用說並未向聯準會發動司法調查。

屈服於總統壓力而降息的最大風險，就是通膨失控。許多經濟學家認為，美國在1970年代發生通膨失控的一大原因，就是聯準會過於「配合」尼克森政府採取過於寬鬆的貨幣政策。1979年上任的聯準會主席伏克爾（Paul Volcker）則完全不甩總統的想法，不惜讓美國經濟陷入衰退也猛烈升息收緊銀根，最終把高達兩位數、失控的通膨情況控制下來。這被視為聯準會必須維持獨立性的歷史驗證。

瑞士銀行（UBS）首席策略師巴瓦杰說：「對市場而言，另外還要擔心聯準會獨立性真的不是時候」，認為美國通膨可能在未來幾個月上升。他說：「今年的一個共同主題似乎不僅是美元走軟，還會有股市波動率（VIX）走高。」

