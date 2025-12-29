美國奧克蘭港11月出口增強 整體貨量穩定

根據英國航運相關網站表示，，美國西岸重要港埠︱奧克蘭港今（二○二五）年十一月共處理十七萬四千二百三十九TEU，相較去年同期約下降四點一％，較十月同樣有所減少，整體貨量反映典型年底傳統淡季效應，及全球航運格局持續調整，從這項數據也顯示，在全球航運市場調整與季節性因素影響下，該港出口表現強勁，整體運作維持穩定。

這項統計顯示，奧克蘭港出口表現持續增強，十一月已裝載出口貨物達六萬八千八百二十四TEU，較去年同期成長約三點三％，也較十月增加約四％，凸顯奧克蘭港在農產品及冷藏貨物（如農產冷藏貨）出口領域重要角色。

另，十一月載入進口貨櫃量為七萬三千零九十二TEU，較去年同期下滑約九點三％，且較十月減少約十一點一％，顯示進口需求仍在調整階段。奧克蘭港海運部主任布蘭德斯（Bryan Brandes）表示，即便市場在重整中，出口商仍穩定推動貨物運輸，且高效碼頭作業維持平衡的貨流與服務可靠性。

整體來看，十一月淨載貨櫃總量約為十四萬一千九百一十五TEU，較去年同月減少三點六％，與十月相比則維持相對平穩。另，空櫃處理量約為三萬二千三百二十四TEU，也較去年同期與上月分別減少約六點四％及六點三％，主要因營運商設備重新調配所致，而非基本貨運需求下滑。

船舶進港次數方面，十一月共有七十六艘次靠泊，相較去年同期與十月分別減少約八點四％及十一點六％，反映航商持續採用更大型船舶與整合航次服務策略，使每艘船平均載貨量提高，進一步支撐碼頭整體吞吐效率。奧克蘭港表示，十一月成績顯示其在面對全球航運需求波動時，出口動能與營運效率仍具支撐力，未來也將持續優化服務，以因應市場變化，並滿足貨主需求。

奧克蘭港是北加州主要貨櫃樞紐，處理逾九十九％的貨櫃與貨物，並與洛杉磯港、長堤港、及西雅圖、塔科馬港並列美國太平洋沿岸重要港口。該港也因出口農產品與冷藏貨物量大，在全美出口市場中占有一席之地。奧克蘭港表示，十一月結果反映在全球航運格局持續調整下，出口貨量表現是支持整體貨櫃量的重要因素之一，未來仍將持續強化營運效率及服務能力，以因應市場需求波動。