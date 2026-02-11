美國女偷藏鮑魚進褲 當場被抓包！恐遭罰128萬

美國女子將鮑魚藏入褲中。（示意圖／翻攝自pexels）





美國加州發生一起非法盜採案件，一名女子涉嫌在海岸公園內偷採瀕危海洋生物，並將其藏在褲子裡，被當場抓獲，還只拿出一個鮑魚，試圖蒙混過關。

根據《ABC News》報導，加州野生動物與漁業局指出，一名野生動物官員日前在北加州的范丹姆州立公園（Van Damme State Park），透過高倍率望遠鏡巡查潮間帶時，目擊一對男女正在採集紫色海膽。

偷塞鮑魚到褲中 當場抓包

官員隨後發現，女子疑似偷偷將一個鮑魚的生物藏入褲中，由於鮑魚屬於受保護的瀕危海洋螺類，依法不得捕撈或持有。該名官員隨後在停車場攔下兩人並進行漁獵執照與漁獲檢查。

廣告 廣告

女子當場從褲中交出一個小型鮑魚，但執法人員懷疑不只一個，隨即要求女性野生動物官員到場協助進一步檢查。最後，女子主動再交出第二個同樣藏在褲中的鮑魚，現場未再發現其他違法漁獲。

加州野生動物與漁業局指出，女子因非法捕撈兩個鮑魚而遭開罰；與她同行的男子身上並未持有任何鮑魚，並無違法。

美國西岸棲息的7種鮑魚全數被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「極度瀕危」物種。加州法律明文規定，任何形式的鮑魚捕撈或持有皆屬違法，其中紅鮑魚的休閒與商業捕撈已自2018年起全面禁止。依州法規定，非法盜採鮑魚最高可處4萬美元（約新台幣128萬元）罰款，並可判處1年有期徒刑。

更多東森新聞報導

一夜變人生勝利組！加州男爽中樂透642億 近況曝光

醒來家人全遇害！父清晨射殺妻女後輕生 19歲女遭掃射奇蹟生還

「鮭魚之王」現身！加州驚見深海怪魚 竟是地震魚親戚

