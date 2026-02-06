美國女子控搭車遭司機性侵 法院判Uber需賠償850萬美元

美國一名女子迪恩（Jaylynn Dean）於2023年時指控，當年11月某個深夜搭乘Uber時，先遭司機言語性騷擾，隨後還被停車性侵，因此向Uber提告要求負責。

Uber律師布埃諾（Kim Bueno）指出，該名遭指控性侵的司機沒有任何犯罪前科，且事發前已在平台上完成1萬趟行程，並獲得乘客幾乎完美評分，強調該犯罪行為對Uber來說是不可預見的。

《紐約時報》報導，據部分Uber內部文件顯示，在司機接送迪恩之前，Uber系統已將該趟行程標記為高風險，但卻未向迪恩發出警告。Uber一名高層對此表示，若要因此通知乘客不切實際」。

廣告 廣告

迪恩的律師團隊則曾在訴訟過程中出示文件，指控Uber曾以阻礙企業成長為由，拒絕引入車內攝影等安全措施。另外也提及Uber將自己包裝為女性夜間出行的安全選擇，才讓迪恩在事發當天搭上Uber派出的車輛。

美國鳳凰城聯邦陪審團於當地時間6日做出裁定，認為該名司機是Uber的代理人，因此Uber必需為司機的行為負責，判決Uber需補償迪恩850萬美元，約相當於台幣2.69億元，但並未判處懲罰性賠償。其金額仍遠低於迪恩的律師團隊要求的1.44億美元。至於該名司機，《紐時》報導稱其並未面臨刑事指控，也未被列入此次訴訟的被告名單。

對於判決結果，迪恩團隊的其中一名律師倫敦（Sarah London）表示，這項裁決肯定了數千名勇於站出來、要求Uber對忽視乘客安全行為負責的受害者。

Uber對此回應指出，應該是法院對陪審團說明法律規定或判案標準時出現錯誤，才導致陪審團做出須賠償迪恩的判決，將再提出上訴。不過Uber強調，陪審團駁回了迪恩提出的「公司存在安全疏失」、「安全系統缺陷」等指控，認為這顯示法庭認定Uber對乘客安全採取了負責任的作法，並已投入相當資源。

《紐約時報》指出，Uber過往長期主張，司機是獨立承攬人，並非公司員工，因此無需對Uber司機的不當行為負責。

路透社報導則提到，迪恩案是美國聯邦法院合併審理Uber的3000多起類似訴訟中，首件開庭審理並作出判決的案件，通常被視為「指標性案件」，即法院審判類似案件的參考。