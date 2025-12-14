美國女星弒夫「剁下頭顱」丟洗衣籃 現場畫面嚇壞法官

美國一名前成人電影女星，疑似因監護權問題謀殺前夫，甚至砍下他的頭顱丟在社區的垃圾桶裡，經審理最新判決出爐。（示意圖／Unsplash）





美國一名前成人電影女星，疑似因監護權問題謀殺前夫，甚至砍下他的頭顱丟在社區的垃圾桶裡，經審理最新判決出爐。

根據《The Mirror》報導，美國一名47歲前成人電影女星黛文（Devyn Michaels）與前夫喬納森（Jonathan Willette）於2012年結婚，在2018年離婚後，黛文嫁給喬納森現年29歲的兒子德維爾（Deviere Willette）。

2023年8月6日，喬納森在其位於拉斯維加斯（Las Vegas）家中遭謀殺身亡，屍體有嚴重的化學燒傷痕跡，頭顱也被砍下，現場畫面可怕到，讓後來審理此案的法官、陪審團都感到反胃。

經警方追查，黛文被依謀殺罪嫌逮捕，在審訊過程中她曾坦承犯行，並透露當天的部分過程，如犯前正在臥室裡幫喬納森按摩，再趁機用類似燭台的東西打暈他，更承認自己把喬納森的頭顱砍下後，用洗衣籃裝著扔進她家社區的一個垃圾桶裡。

檢方認為，黛文是因喬納森獲得了孩子的監護權，懷恨在心才痛下殺手，但因凶器和頭顱至今仍未找到，讓黛文的法律團隊逮到機會，辯稱「她力氣不夠，不可能靠自己砍下喬納森的頭」，強調沒有人目睹或聽到謀殺發生「凶器的證據在哪裡？我們根本不知道是什麼時候發生的，黛文沒有動手」，甚至試圖將嫌疑轉嫁給德維爾，黛文也試圖在審判前翻供。

然而，黛文的法律團隊未能提供任何證據，無法證實德維爾與案件有關，他本人也出面反駁「沒有參與謀殺」，經審理法官認為黛文先前的認罪是「自願且知情」，於今年11月左右判其一級謀殺罪名成立，相關刑罰仍待審判。

