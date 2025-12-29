美國女演員病情突惡化離世 家屬證實了

患有罕病的女星梅蘭妮・華森・柏恩哈特（Melanie Watson Bernhardt）不幸辭世，享年57歲。（圖／翻攝自pexels）





曾演出美國經典情境喜劇《妙管家》（Diff'rent Strokes）的女星梅蘭妮・華森・柏恩哈特（Melanie Watson Bernhardt）不幸辭世，享年57歲。

根據外媒《TMZ》報導，梅蘭妮的哥哥證實，她於上週五在美國科羅拉多斯普林斯（Colorado Springs）過世。家屬透露，梅蘭妮生前因出現嚴重出血狀況住院治療，病情卻急轉直下，最終仍不敵病魔離世。

據了解，梅蘭妮自出生起便罹患「成骨不全症」，也就是俗稱的玻璃娃娃，這是一種骨骼極易骨折的罕見疾病。哥哥感性表示，醫師已盡全力搶救，而以她的身體狀況而言，能活到57歲其實已相當不容易，他也將永遠思念這位妹妹。

對許多美國觀眾來說，梅蘭妮最令人印象深刻的角色，正是《妙管家》中行動不便、需拄著拐杖的少女「凱西（Kathy Gordon）」，在該劇共189集中，僅演出4集，其中1982年播出的一集更直接以角色名字命名，劇情描述她與男主角阿諾因是否該嘗試不靠拐杖行走而產生爭執，情節溫馨又感人，至今仍被影迷津津樂道。

梅蘭妮在《妙管家》結束後，選擇淡出演藝圈，1994年至1996年間曾與羅傑・柏恩哈特結婚。離開螢光幕後，她也持續投入公益，並協助創立慈善組織「Train Rite」，致力於訓練服務犬，幫助有需要的人士。梅蘭妮的離世，讓不少經典美劇迷感到不捨。



