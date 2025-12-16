美國女疑睡夢中遭男友開槍射殺 遭塞桶內棄置公路旁

德州公路邊驚見一名女子遭槍殺後裝入桶中。（示意圖／非當事地點／pixabay）





美國發生一起驚悚命案！一名女性疑似在睡夢中遭到射殺，遺體被塞進桶子內，棄置在德州休士頓州際公路邊。警方懷疑死者男友涉有重嫌，全案正在調查當中。

根據《People》報導指出，警方在公路旁發現一個詭異桶子，打開一看，赫見一具女屍被塞在桶內，調查確認死者是41歲的女子克里斯特爾羅絲・安赫爾・拉米瑞茲（Christelrose Angel Ramirez），疑似於本月1日在睡夢中遭人開槍射殺。

死者家屬透露，她長期遭男友耶穌・瓦瑞拉（Jesus Varela）家暴，檢方依謀殺罪起訴耶穌，他目前面臨多項指控，包含謀殺、偽造證據、非法限制他人自由等。據了解，耶穌不含謀殺罪的保釋金額已經達到24.5萬美元（約新台幣769萬元），謀殺罪則尚未公布交保金額。

死者父親說女兒莫名11天沒有跟家人聯繫，家人都感覺有異，不料最終傳來噩耗，不料最終等到的竟是女兒死訊，更讓人心疼的是死者家境清寒，連籌措喪葬費都有困難，親友幫他們架設募款專案的同時，他們也不忘以克里斯特爾羅絲的悲劇，來大力呼籲社會重視家暴問題。

