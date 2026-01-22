美國好市多前員工揭7地雷商品 高單價家電1年內就壞

好市多以高CP值和大份量商品深受消費者喜愛，但美國一名自稱是好市多前員工的網友表示，有7大類商品經常出現在退貨區或使用後出現問題，包括家電類小家電、膠囊咖啡機或咖啡沖煮設備、烘焙食品、新鮮水果、大包裝飲料、飲水設備或飲水機類，以及其他生鮮農產品，提醒消費者購買前需多加留意，尤其是高單價家電類，可能在購買1年內就損壞。

原PO於Reddit論壇發文指出，好市多並非每樣商品都值得入手，他點名7類商品常出現在退貨區，包括家電類小家電、膠囊咖啡機或咖啡沖煮設備、烘焙食品、新鮮水果、大包裝飲料、飲水設備或飲水機類、其他生鮮農產品。

原PO說，家電類產品是退貨率最高的商品之一，部分高單價家電在購買1年內就可能出現故障；此外生鮮商品也存在風險，像是酪梨、草莓及香蕉等水果，成熟狀態與產地差異明顯，若挑選不慎，可能出現內部腐爛的情況，造成浪費，他建議消費者購買前仔細檢視商品，避免因品質不穩定而花冤枉錢。

原PO也提到，大份量食品與飲料也可能成為消費陷阱，尤其烘焙食品份量過大，家庭人口少或冰箱空間有限時，容易吃不完，導致變質；碳酸飲料包裝大，但存放時間過久會影響口感，且一般超市特價時的單價可能比賣場更划算。

原PO說，飲水設備的耐用度近年有所下降，部分消費者在短期內需要多次退換貨，提醒購買前應評估實際使用需求，並充分了解產品特性，以避免頻繁退換貨帶來的不便。

