美國好市多新制上路！美食區僅限會員消費 台網友讚德政：辦卡終於有感

美國好市多（Costco）自2026年起推動4項會員制度改革，包括美食區全面實施會員卡掃描消費、規劃獨立式加油站、導入結帳「預先掃描」技術，以及藥局價格透明化等措施。消息曝光後，引發外界關注台灣好市多是否跟進，相關議題也在網路上掀起熱議，不少網友直呼是「德政」，期盼台灣同步實施。

美國好市多推動4項會員制度調整，預估將影響全球超過8100萬名付費會員。（圖／好市多官網）

美國好市多此次調整，預估將影響全球超過8100萬名付費會員權益。未來，美食區不論付款方式皆須掃描會員卡消費，經典的1.5美元熱狗加飲料套餐也將僅限會員購買，非會員將無法再進入美食區，以確保優惠回饋給付費會員本人。

除美食區外，美國好市多也計畫在加州洛杉磯郊區設立首座未附設賣場的獨立式加油站，僅對會員開放；結帳流程方面，則擴大導入「預掃描」技術，讓員工在顧客排隊時提前掃描購物車內商品，結帳時間最多可縮短約20%，有助紓解尖峰時段人潮。此外，好市多也宣布與藥品福利管理公司Navitus合作，導入「成本加成制」藥價模式，提升藥價透明度。

針對是否跟進相關調整，台灣好市多表示，目前尚未接獲總部指示，若未來有相關規劃，將依照規定配合推動。相關說法也引發台灣網友熱烈討論，紛紛留言表示支持，「德政」、「早就該這樣」、「會員本來就該享有美食區優惠，不然繳會費幹嘛」、「一堆非會員來蹭真的很煩」、「終於覺得辦會員卡有用了」；也有網友認為，爭議不在於有沒有會員卡，而是在於消費者的道德問題。



