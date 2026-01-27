美國好市多2026推4改革！熱狗套餐恐限會員 台灣會跟進？官方回應了

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

美國好市多（Costco）自2026年起推動4項會員制度調整，包含美食區全面實施會員卡掃描消費、設立獨立式加油站、導入結帳「預先掃描」技術，以及藥局價格透明化等措施，引發關注。外界也好奇台灣好市多是否會跟進，台灣好市多今（27）日回應表示，若總部有指示，台灣將依規劃配合辦理。

美國好市多推動4項會員制度調整，預估將影響全球超過8100萬名付費會員。（圖／好市多官網）

美國好市多這波調整被視為會員體驗升級，預估將影響全球超過8100萬名付費會員。未來，美食區不論付款方式為何，消費都須以數位方式掃描會員卡；長年以超低價聞名的「1.5美元熱狗加飲料套餐」也將僅限會員購買，非會員未來將無法再進入美食區消費，以確保優惠回饋給付費會員本人。

此外，美國好市多也計畫在加州洛杉磯郊區設立首座未附設賣場的獨立式加油站，僅對會員開放。在結帳流程方面，將擴大導入「預掃描」技術。執行長Ron Vachris表示，員工可在顧客排隊時提前掃描購物車內商品，搭配入場即掃會員卡制度，結帳時間最多可縮短約20%，有助紓解尖峰時段人潮壓力。

藥局制度方面，好市多宣布與藥品福利管理公司Navitus合作，導入「成本加成制」藥價模式，讓會員能清楚了解處方藥的實際成本與加價結構。

針對台灣是否跟進，台灣好市多表示，將視總部指示配合辦理，並強調一向致力提供會員高品質商品與良好購物體驗；若各項服務有任何調整或變動，皆會主動通知會員。

