美國好市多40萬美元活龍蝦遭盜！FBI出手了

▲美國好市多（Costco）一批價值40萬美元（約新台幣1255萬元）的活龍蝦，在送往中西部門市的途中神祕失蹤。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 全美各地近來貨物竊案頻傳，美國好市多（Costco）一批價值40萬美元（約新台幣1255萬元）的活龍蝦，在送往中西部門市的途中神祕失蹤。對此，警方目前正朝大規模、有組織的竊盜案方向展開調查，聯邦調查局（FBI）也參與其中。

根據《The Hill》報導，物流公司「Rexing Companies」的執行長雷辛（Dylan Rexing）表示，這批活龍蝦原本在麻州湯頓市（Taunton）裝車出發，預計送往中西部的幾家好市多分店，然而最終卻完全沒有抵達目的地。雷辛直言，「這已成為全美性的嚴重問題，不僅直接衝擊企業經營，最後更會導致消費者面臨更高的物價」。

令人警覺的是，這不是該地區第一次發生海鮮失竊。本月初，同一個位於麻州的轉運設施也曾發生海鮮貨物遭竊案件。

美國運輸部（DOT）已針對此類現象，向全國執法機構與貨運業者發布警報。運輸部在備忘錄中指出，「貨物竊案是美國運輸系統日益嚴重的威脅，每年造成數十億美元的經濟損失。這些犯罪包括在休息站或轉運中心伺機偷走拖車或貨櫃，以及由專業犯罪集團進行的高度協調、有組織性的精密犯罪」。

運輸部警告，這些犯罪行為不僅破壞供應鏈、造成龐大經濟損失，竊盜所得的資金有時甚至會被用來資助更廣泛的非法活動，像是毒品走私、仿冒品貿易以及人口販運等等。

