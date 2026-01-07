美國委內瑞拉達原油協議 川普稱將惠及兩國人民

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，委內瑞拉與美國已達成協議，將向美國出口價值高達20億美元（約新台幣600億元）的委內瑞拉原油。

路透社報導，這項重點協商不僅將轉移委內瑞拉對中國石油供應，同時協助委內瑞拉避免進一步減產。

這項協議是委內瑞拉政府正回應川普要求的一大跡象，川普要求他們向美國石油公司開放市場，否則可能面臨更多軍事干預。川普曾表示，他希望委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）允許美國及私人企業「完全進入」委國石油產業。

由於川普政府自去年12月中旬以來實施出口封鎖，委內瑞拉有數以百萬計桶原油存放在油輪與儲油槽，無法運出。

這波封鎖是美國加強施壓委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權的一環，美軍上週末押走馬杜洛。多名委內瑞拉高層官員指控美國綁架馬杜洛，並聲稱美國企圖竊取委國龐大的石油儲備。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「委內瑞拉臨時當局將向美國交付3000萬至5000萬桶高品質的受制裁原油。」

他還說：「這批原油將按市價出售，而這筆收入將由身為美國總統的我掌控，以確保用於造福委內瑞拉與美國人民。」

川普表示，美國能源部長萊特（Chris Wright）負責執行這項協議，並說原油將從船上卸下後直接運往美國港口。

兩名消息人士今天稍早告訴路透社，向美國供應這些滯留原油，初期可能須重新分配原本運往中國的貨物。中國過去10年一直是委內瑞拉石油最大買家，尤其是在美國2020年對與委內瑞拉石油貿易相關企業祭出制裁後。

一名石油產業消息人士說：「川普希望這件事盡早發生，如此一來他就可以說這是一大勝利。」

委內瑞拉政府官員和委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）未對此置評。

川普宣布消息後，美國原油價格下跌超過1.5%，外界預期這項協議將提高委內瑞拉對美出口量。

美國內政部長柏根（Doug Burgum）今天表示，更多的委內瑞拉重油流向美國墨西哥灣沿岸地區，對美國就業安全、未來汽油價格以及委內瑞拉來說都是「好消息」。（編譯：盧映孜）1150107