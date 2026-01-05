美國委內瑞拉「抓馬」行動 竟補航運股5檔回神？

財經中心／廖珪如報導

由於委內瑞拉擁有龐大石油資源，美國的封鎖與接管將短期內切斷其原油出口至亞洲（特別是中國）的既有路徑，改寫全球能源貿易流向。對航運業而言，這意謂著：航線風險溢價與改道。（示意圖／PIXABAY）

隨美國總統川普宣布將「接管」委內瑞拉直至過渡完成，美國活捉委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）此一軍事介入與後續的哥倫比亞局勢威脅。法人認為，這將導致中南美洲及大西洋航線風險與成本驟增。

美國切斷原油出口 航線風險增

由於委內瑞拉擁有龐大石油資源，美國的封鎖與接管將短期內切斷其原油出口至亞洲（特別是中國）的既有路徑，改寫全球能源貿易流向。對航運業而言，這意謂著：航線風險溢價與改道： 加勒比海與大西洋航線受軍事活動干擾，船舶保險與安全成本激增，部分貨流改道引發全球運力緊繃。燃油與運價雙漲： 雖然國際油價在軍事行動初期因地緣風險升高而波動（交易員聚焦 AI 熱潮使亞股走強），但長期的航線封鎖與燃油附加費調升，將墊高航商的獲利天花板。

貨櫃三雄＋散裝 佈局有利談判

貨櫃三雄獲利槓桿放大：長榮 (2603) 具備全球主幹線運能與聯盟優勢，有利於運價上漲時透過艙位管理獲利；陽明 (2609) 在東亞—美洲線具一定運能，隨運價走揚其獲利槓桿效果可望放大；萬海 (2615) 則受惠於其在東南亞與美洲支線的完整布局，在區域運力緊繃下具備優異的短約運價談判優勢。而散裝航運受惠運費短期彈升：裕民 (2606) 受惠於部分貨流轉向替代航線帶動的運費走揚，且其節能船隊比重高，在燃油成本可轉嫁的情況下營運槓桿明顯；慧洋-KY (2637) 則因現貨比重較高且船隊年輕，在運價短期彈升行情中具備極大的獲利彈性。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

新聞幕後／拉積盤助台股攻3萬點 你該知道的背後真相

降低關稅衝擊 勞動部發錢了！

消費性電子大展 帶旺AI眼鏡台廠10強

