美國威力球開出571億元頭獎！阿肯色州誕生超級幸運兒

美國威力球（Powerball）於平安夜開出高達18.17億美元（折合新台幣約571億元）的頭獎，創下美國史上第二高的樂透彩金紀錄。這次中獎的幸運兒來自阿肯色州，成功終結威力球自9月6日以來連續46期無人中獎的紀錄。

美國威力球（Powerball）於平安夜開出高達18.17億美元的頭獎，折合新台幣約571億元，創下美國史上第二高的樂透彩金紀錄。

根據《美聯社》報導，威力球官方公布的中獎號碼為04、25、31、52、59，威力球號碼為19。由於開獎前最後階段的彩券銷售超出預期，頭獎金額得以進一步推升，成為2025年威力球金額最高的一次頭獎。若中獎者選擇一次性領取現金，稅前金額將達到8.349億美元，約新台幣262億元。

威力球彩券每張售價2美元（約新台幣63元），目前在美國45個州、華盛頓特區、波多黎各及美屬維京群島均有販售。官方指出，這是阿肯色州歷史上第二次開出威力球頭獎，上一次則是在2010年。此外，平安夜開出威力球頭獎的情況並不常見，上一次則要追溯至2011年，至於在聖誕節當天開出頭獎的情況，歷史上僅發生過四次，最近一次是在2013年。

美國威力球彩券。（圖／美聯社）

威力球的頭獎中獎機率僅約為2億9220萬分之一，而其設計正是希望藉由連續累積未中獎的獎金來吸引更多參與者。 （圖／美聯社）

威力球產品組主席、同時也是愛荷華州樂透執行長馬特·史卓恩（Matt Strawn）在官網發表聲明表示，這是一個「真正非凡、足以改變人生的獎項」，並感謝所有在這段頭獎累積期間購票的民眾。他特別提到，威力球的收入將用於支持全美各地的公共項目與服務。

據了解，威力球的頭獎中獎機率僅約為2億9220萬分之一，而其設計正是希望藉由連續累積未中獎的獎金來吸引更多參與者。雖然頭獎機率極低，但官方提醒民眾，彩券仍設有多項中小獎項，讓參與者有更多中獎機會。

