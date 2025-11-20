美國威瑞森電信裁員1.3萬人 砍人規模空前

美國威瑞森通信公司的標誌。路透社



美國主要電信商之一威瑞森通信（Verizon Communications）週四（20日）開始寄出裁員通知，將裁掉1.3萬人，約是總人力的13%。這將是這家美國電信商史上最大規模的裁員行動，也呼應了美國大企業近幾個月來的大規模裁員。

在週四（20日）寄出的裁員通知電郵中，威瑞森執行長舒曼（Dan Schulman）表示，威瑞森目前的開支結構使公司無法進行投資滿足客戶需求，威瑞森必須把資源用於「讓我們的客戶感到欣喜」。

《華爾街日報》上週已經獲得消息，威瑞森考慮裁員1.5萬人，這次宣布的裁員規模略微縮減。

根據向美國監管當局提交的文件，威瑞森在今年2月時的僱員規模為10萬人，其中絕大部分都沒有加入工會。消息人士向《華爾街日報》表示，這次的裁員將使威瑞森的非工會員工的人力支出，少掉20%。

威瑞森近來面臨客戶流失，競爭對手奪走客戶的狀況，原執行長衛翰思（Hans Vestberg）遭董事會在10月初撤換，換上主張全面改革公司架構的舒曼。

在週四的信函中，舒曼表示公司將成立2000萬的資金幫助員工轉換職涯，準備好迎接AI時代。

