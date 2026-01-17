美國威脅攻擊誤判風險增 歐盟建議避開伊朗領空

（中央社巴黎16日綜合外電報導）美國威脅將發動攻擊使得伊朗進入戒備狀態後，歐盟航空安全總署（European Union Aviation Safety Agency）今天建議航空公司避免飛越伊朗領空。

法新社報導，歐盟航空安全總署表示：「有鑒於目前持續發展的局勢以及美國可能採取軍事行動，伊朗防空部隊處於高度戒備狀態，目前發生誤判的可能性升高。」

「各種武器與防空系統的存在與可能使用，加上各國難以預測的反應以及地對空飛彈系統可能被啟動，對在所有高度與飛行層級運作的民航班機構成高度風險。」

伊朗去年12月28日爆發與生活成本有關的抗議活動，隨後演變為自1979年伊朗伊斯蘭共和國成立以來，針對神權領導階層規模最大的抗議運動之一。

根據總部設在挪威的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）最新統計，目前至少有3428名抗議人士遭到殺害，形容這僅是「絕對最低估計值」，並通報有超過1萬人遭到逮捕。

直到14日之前，美國仍威脅如果伊朗不放棄處決被捕抗議人士的計畫，將採取軍事行動。但在波斯灣盟友警告此舉可能引發區域反應後，華府方面已有所退讓，但昨天仍重申「所有選項都在檯面上」。

美國總統川普昨天對伊朗政府取消「所有預定的絞刑」表示感謝。他先前曾向德黑蘭當局發出威脅，如果持續鎮壓，將招致「嚴重後果」。（編譯：張曉雯）1150117