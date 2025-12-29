美國安報告直指中國侵台意圖「從未如此清晰！」軍方高層：友盟協助才能阻止中國宰制印太

美國不僅強化對台軍售，近期公布中國軍力報告與國安戰略，明確指出中國侵台意圖，並呼籲友盟國家共同防衛台灣，阻止中國宰制第一島鏈。資料圖為陸軍584旅於2025年10月底成軍的首個M1A2T戰車連，12.23清晨首度出動，在新竹地區執行戰備偵巡任務。摘自青年日報



美國白宮於12月23日公布最新版《中國軍力報告》，直指中共解放軍正全力推進達成2027年具備可以攻下台灣能力的目標，軍方高層官員分析近期包括NDAA、軍售等5份國安重要文件指出，美國明白的在《中國軍力報告》中揭示中國正在發展對整個第一島鏈的宰制，高層官員指出，報告的核心訊息，最精確的描述就是「美國與友盟國家一起阻止中國對第一島鏈的宰制。」由於台灣在第一島鏈的位置是連結東北亞與東南亞的關鍵，將《美國國家安全戰略》（NSS）與中國軍力報告兩份文件連起來看，因為美方歷來NSS「從未如此清晰！」指出中國侵台的意圖，因此美國與友盟國家都必須優先協助阻止中國對台侵略，從防止中國侵台開始，才能防止中國對第一島鏈的宰制。

2025.4.02中共圍台軍演時，俗稱「遠火部隊」的解放軍陸軍第72集團軍火箭炮兵第1旅（31622部隊）1營2連，於中國浙江省台州市以 PHL-191箱式火箭炮進行實彈射擊。

軍方高層近日在一場會議中分析近期美國政府共5份重要文件，從《2026年國防授權法》（NDAA 2026）、《美國國家安全戰略報告》（NSS）、《中國軍力報告》、軍售知會國會的內容清單還有「豪豬法案」等進行分析。這位官員指出，這5份文件與台灣現在正面臨整體安全情勢、應對中國武力威脅、國防預算與軍購特別條例、特別預算等息息相關，而這5份文件有其延續性，都不是偶然。

軍方高層指出，若按照邏輯分析，第一個文件是最近公佈的《中國軍力報告》（全名為《中華人民共和國的軍事與安全發展報告》（Report to Congress on Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2025）。因為軍隊的建軍作戰的準備，針對國家面臨的威脅，以及國家在整個區域裡面的戰略環境，必須先講清楚，所以由美國「戰爭部」（Departmemt of War, 原為國防部 Departmemt of Defense ）撰寫的此一報告，首先著重在美國如何評估現在印太的戰略環境。

而第二份是美國《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS），軍方高層指出，《中國軍力報告》與《國家安全戰略》這兩份文件必須要連起來看，因為先看美國怎麼評估現在印太的地緣戰略、對美國的挑戰，而在這挑戰裡面，台灣處於什麼位置與何種意義，再來看NSS裡面提出的對策。由於《中國軍力報告》是完全針對中國，其實台灣當然是關注焦點，因此與NSS裡一大半談美國、後面多是印太圍繞中國的有所差異，但連起來一起看，其脈絡就非常清晰。

軍方高層分析，在這個脈絡底下，還有《2026年國防授權法》（NDAA 2026）、《中國軍力報告》、軍售知會國會（Congressional Notification）的內容清單還有「豪豬法案」等三個文件，「豪豬法案」實際操作上意義比較小，但是也是非常具象徵性意義。若把這5個文件以此邏輯來看，「台灣該做什麼、該跟盟友一起做什麼，是非常清晰的一個圖像」，所以國防部明年年度預算與特別預算也好，都必須在此一脈絡裡面來看才會清晰，「為什麼一定要通過，而且不能拖，因為就已經晚了。」軍方高層強調。

軍方高層說，最新版《中國軍力報告》很清楚的指出，美國對中國來講，並不尋求衝突、並不尋求對抗（confrontation）而是尋求嚇阻（deterrence），並非常清晰地指出中國的目標是宰制整個第一島鏈，不是只有宰制台灣，是整個第一島鏈跟印太地區。

太平洋恆星2025（Exercise Pacific Steller 2025）演習由美國海軍第7艦隊主導，美法日等國艦艇共同參與。日本海上自衛隊被稱為準航艦的「加賀號」多用途運用護衛艦( JS Kaga, DDH-184 )，與美軍的卡爾．文森號航艦、法軍的戴高樂號航空母艦編隊合影。日本海上自衛隊X帳號@JMSDF_PAO X

《中國軍力報告》也說明，中國企圖宰制整個第一島鏈，並且在宰制第一島鏈以外，它已經在投射軍力到太平洋的第二島鏈、甚至第三島鏈。中國也在其他地方投射它的力量，所以對第一島鏈的宰制權的爭奪，是所有印太戰略的核心。報告也指出，美國不尋求衝突，是尋求「嚇阻」，但是也指出美國對中國並不尋求三個東西。第一個不尋求「扼制」（Strangle）、不尋求「宰制」（Dominate）、不尋求「侮辱」（Humiliate）。但是，美國尋求「拒止任何國家在印太建立對美國及其友盟的宰制」。「就是說，我們（美國）要宰制你，但你也不能宰制我，你也不能宰制我的友盟國家，那這樣叫沒有 confrontation，這個叫deterrence。」

軍方高層坦言：「我從來沒有看過哪一個中國軍力報告把對中國的意圖講得這麼清楚，而且《國家安全戰略》（NSS）也講得清楚」軍方高層還笑說，一位國安戰略學者也跟他開玩笑說，第一次看到這一版NSS後，他認為是假訊息，「為什麼？他說怎麼會講這麼清楚啊！我也有同感。」

軍方高層說，美國對中國的定位非常清晰，講得很簡單，也很清楚。但中國軍力報告中指的「我不要宰制你，但你不可以宰制我跟我的朋友，那這是什麼狀態？意思是指我沒有要跟你衝突喔！我只是阻止你喔！嚇阻（deterrence）對不對？那這是一個『力量對力量』頂住的狀態，你只要不頂住，他就宰制了。」

軍方高層進一步分析，為什麼美國現在要對中國講說「你不可以宰制」？ 因為中國已經在嘗試宰制了，他正在往宰制的路上走，這位官員解讀《中國軍力報告》明白指出「是美國在阻止中國正在發展的宰制，中國正在發展對整個第一島鏈的宰制，美國及其盟友一起阻止這件事情，那友盟國家要一起分擔這個責任，一起來阻止中國的宰制。我認為這句話是最精準的描述，就是中國軍事報告它的核心訊息，美國與友盟國家一起阻止中國對第一島鏈的宰制。」

另外，軍方高層也對於美國新版《國家安全戰略》報告（NSS）進一步分析，美國NSS一開頭就指出，坦承過去美國對中國弄錯了（We went the wrong way），整份報告顯示，現在中才是整個美國戰略的核心，怎麼對付中國，內容非常清晰。在總共29頁的報告中，前面將近2/3、19頁談美國自身的安全與西半球的安全，其後花了6頁談亞洲，而這部分全部圍繞中國，台灣也在亞洲這部分，且提及台灣的差不多2頁，份量相當重，因為NSS才29頁的報告，台灣就佔了2頁。

2025年10月28日，美國總統川普（右）訪日本橫須賀海軍基地，與日相高市早苗（左）一起登上美軍航空母艦喬治華盛頓號。路透社

軍方高層官員指出，有些過去稱為理念相同國家（like-minded countries）看到美國新版NSS如此重視台灣，感到很沮喪（depressed），但「Not us ! 我們沒有depressed。台灣沒有depressed ，但不能說我們高興，但這表示我們很重要。」軍方高層官員也指出，美國總統川普跟前任總統拜登不同，不太講民主，他講經濟利益跟地緣政治（Geopolitics），這位長期處理國際安全議題的軍方官員坦言，過去美國很少這麼清晰的講地緣政治，但是現在地緣政治看得非常清楚，譬如說NSS提到第一島鏈的重要性，把中國的戰略意圖講得很清楚，加上與中國軍力報告一起看，其實這就是主宰第一島鏈、宰制權的爭奪，台灣在印太地緣政治是最重要的。

此外，對NSS內容，軍方高層也點出美方罕見在官方語言當中把台灣的重要地位直白的表達，在印太的地緣政治裡面，台灣是核心，「我第一次聽到美國的文件講，台灣把東北亞戰區（theater）跟東南亞的戰區分成兩半，一旦台灣沒有了，就連不起來。」官員坦言，自己從沒有聽過美國那麼白的講，「雖然一直是這樣，但是他們美國人沒有這樣清楚的講。」而且，這不是只有第一島鏈，NSS裡面講如果台灣是第一島鏈進入第二島鏈的門戶，如果台灣沒有了，不只是東北亞跟東南亞被分開，甚至台灣是第一島鏈失守以後，第二島鏈恐怕也保不住的一個關鍵。因此這個結論就很清楚了，就是所有印太的友盟國家都要一起來把這個關鍵守住，而這個第一島鏈的關鍵就在台灣。

