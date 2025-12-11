美國安戰略不稱中國「敵人」 專家分析為川普大陸行舖路

今年的「阿斯本安全論壇」，討論美國的國安戰略報告，認為川普為了順利訪中，避免直接刺激中國大陸的意圖明顯。

今年的「阿斯本安全論壇」討論白宮公布的「國家安全戰略」。專家認為，報告刻意不把中國大陸稱為「敵人」，是美國總統川普在為明年訪問中國大陸舖路。此外，報告中也詳細說明了美國為何重視台海安全。（葉柏毅報導）

今年的「阿斯本安全論壇」討論美中議題的場次，邀請了美國智庫「傳統基金會」資深顧問白邦瑞、前美國副國務卿畢根，與論壇執行長曼紐爾共同討論。白邦瑞分析，川普這次的國安戰略報告，其實為明年四月訪中鋪路的用意明顯，後續也預期要讓大陸國家主席習近平會回訪美國。這種做法，就是要讓美中局勢降溫，避免緊張升高。

畢根同意白邦瑞的看法，並且指出，報告刻意著重美中經貿關係，而對台海關係仍然維持「戰略模糊」，這讓外界難以預測一旦中共武力犯台，美國方面的反應，對美國反而是一種戰略優勢。

此外，畢根也提到，報告為了不刺激中國大陸，多次避免稱中國大陸為敵人，與談人曼紐爾也同意畢根的分析。曼紐爾指出，報告中多次提到「競爭者」，卻沒有直接指名中國。此外，值得注意的是，美國仍然相當關注台海議題。曼紐爾指出，報告清楚說明了美國介入南海與台海的原因，並且強調「嚇阻針對台灣的衝突」是美國的優先事項。