美國安戰略報告8度提及台灣 指嚇阻台海衝突是當務之急

美國白宮5日公布2025年「國家安全戰略報告」（National Security Strategy），33頁的報告共8度提及台灣。

報告指出，台灣不僅擁有半導體製造的主導地位，還提供了通往第二島鏈的直接通道，將東北亞、東南亞分為2個戰區。此外，全球每年約有三分之一航運會經過南海、攸關美國經濟，因此透過軍事優勢嚇阻台灣發生衝突，是美國的當務之急。

美安全戰略指台灣地位重要 不支持片面改變台海現狀

該報告強調，美方會維持長期以來的對台政策，而這代表美國不支持任何單方面改變台灣海峽現況的行為，而美國將為此建立一支能阻止第一島鏈任何侵略行為的軍隊。

廣告 廣告

不過報告也提及，此任務不該僅由美國承擔，週遭盟國也該為集體防禦投入並履行承諾，期盼第一島鏈盟友允許美軍更廣泛使用其港口及設施，並增加自身國防開支。

美國總統川普（Donald Trump）先前曾喊話，希望日本、南韓承擔更多責任。此次報告也談到，美方將督促日韓增加國防支出，並著重發展能遏止敵國、保護第一島鏈所需的能力。

此外，美國也會加強位於西太平洋的軍事存在，並在與台灣、澳洲交流中，繼續主張提高國防支出的立場。

《路透》分析，美國與台灣雖無正式外交，卻是台灣最重要的國際支持者，且依法有義務提供台灣自衛所需資源。美國在本次最新國家安全戰略報告中有關台灣措辭，比川普2017年第一次總統任內更為強硬，提及台灣次數也從3次增加至8次。