美國安戰略報告8度提台灣 陸媒如此解讀

美國川普政府週五（12/5）公布最新版國安戰略報告，其中8次提及台灣。外媒分析認為，這份報告在提及台海情勢的措辭比川普第一任期還要強硬。不過中國專家則是分析認為，這是因為川普政府看見台灣逐漸傾向中國而想出手阻止。

中國官方喉舌《環球時報》今日（12/6）發表題為「白宮低調發佈2025《國家安全戰略》報告，專家解讀」報導，稱白宮「低調發布」川普第二任期《國家安全戰略》報告，「罕見地以正式方式闡述了川普政府的外交政策世界觀」。

報導指出，和川普第一任期發表的國安戰略報告相比，「今年報告對台灣問題提及的次數明顯增多。報告宣稱：『外界對台灣的關注相當高』」。

復旦大學美國研究中心教授張家棟分析指出，這是因為川普政府擔心失去「台灣牌」可打。他表示，「因為整個台海形勢正向著符合兩岸人民共同利益的方向逐漸推進」，美國擔心不能像過去一樣可以任意打「台灣牌」，所以在最新版的國安戰略文件上，「透露出要『阻止』這種變化趨勢的意思」。

張家棟還說，報告中的「涉台表述反而體現出台海態勢力量的轉變」。他認為，美國表明自身擔憂，但相關戰略不會從根本上改變兩岸關係，也不會在根本上改變台海的基本態勢。

事實上，白宮在國安戰略文件上並未提及擔憂台灣出現態勢轉變，而是寫著：「為了遏制因台灣而起的衝突，最理想狀況是維持軍事優勢，此乃當務之急。」報告還說，藉由維持軍力優勢，「美國和盟友將有能力阻止任何奪下台灣的企圖」，或阻止任何讓「防禦這座島嶼更困難的舉動」。

香港英文報章《南華早報》在相關報導中稱，川普藉著該報告向美國印太盟友施壓，要求提高國防開支。報導中還說，雖然印太地區安全性在報告中佔有顯著篇幅，但白宮的首要關注明顯是西半球和國內安全，「標誌著政策方向改變，不再是以往歷屆政府聚焦於國際參與和與中國及俄羅斯之間的戰略競爭」。

