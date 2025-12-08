美國安戰略意涵 賴政府要看懂

日前美國公布《國家安全戰略》，民進黨歡欣鼓舞，咸認這份報告提高了台灣的戰略地位，更打破「疑美論」或「疑賴論」的紛擾；若搭配剛生效的《台灣保證實施法》來看，民進黨認定台美關係已幾乎恢復到官方正常往來的新層次。但美國戰爭部長赫格塞斯近日對中美關係的說法，卻對賴政府的樂觀提出了警訊。

雖說在《國家安全戰略》中，川普政府仍將遏制台海衝突列為其印太地區的首要任務，強調美中關係必須重新平衡，並聚焦維持美國在西半球的領導地位，但遣詞用字顯然不願激怒北京。

美國戰爭部長赫格塞斯近日在雷根論壇提到美中關係，坦言美國將以實力而非對抗來嚇阻中國，是要確保中國無法主宰美國或其盟友，還重申華府無意改變台灣現狀。他還說，對中國，「川普政府追求穩定的和平、公平貿易及相互尊重的關係」，並表示樂觀期待兩位領導人明年互訪。

這番話不啻是對賴政府的一個重擊：難道川普政府真的接納中國與之平起平坐的大國地位？長年以來，民進黨就有一種不切實際的幻想，亦即，美國採取強硬立場面對中共威脅，就等於台灣得利，全然無視於國際現實並非單純的黑或白。

不可否認，美國有意透過展現實力繼續維護其全球霸權，卻也務實地看到中國全方位實力增長的事實。因此，華府除了強化自身軍事力量外，也不排除與中國建構雙邊關係的護欄，避免競爭失控導致衝突。赫格塞斯對美軍實力充滿自信，卻也沒忘記「維持美國在經濟與科技的領先地位，才是防止大規模衝突的根本之道。」

換言之，川普政府了解美中衝突的最大可能性之一就是台灣，因此其台海政策的底線是不能讓兩岸爆發衝突，要盡全力防止擦槍走火的意外。

近日美國參、眾議院妥協版的2026年度「國防授權法案」中提到，授權撥給戰爭部的經費中，最高10億美元可供用於推進台灣安全合作倡議，但卻刪除了「邀請台灣參與環太平洋演習」的文字。這項訊號顯示美國國會跨黨派挺台力道明顯向白宮妥協，賴政府應該未雨綢繆。川普今年根本未動用對台軍援經費，羅列明年度預算也要等他最後拍板同意，所以台灣必須針對明年美中領導人互訪預作最壞準備。

賴政府應理解，美國固然反對改變台海現狀，卻從未正式承諾必定協防台灣。民進黨若仍抱持著「朋友的敵人就是我的敵人」的窠臼思維，恐怕會誤判美國《國家安全戰略》的真正意涵，反讓台海陷入無法轉圜的困境。赫格塞斯已經明示川普政府對中政策方向，賴政府該思考下一步要怎麼接招，才能找到真正符合國家利益的路線。（作者為國家政策研究基金會副研究員）