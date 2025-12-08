美國安戰略批評歐洲 歐盟理事會主席：不接受美國干涉
美國日前發布新國家安全戰略，內容嚴厲批評歐洲的政策。對此，歐盟理事會(European Council)主席柯斯塔(Antonio Costa)今天(8日)表示，拒絕美國任何干涉歐洲政治的企圖。
柯斯塔在布魯塞爾的一項會議上表示：「我們不能接受美國干涉歐洲政治的威脅。」
在上週發布的這份新國家安全戰略中，美國總統川普(Donald Trump)猛烈抨擊歐洲是一個受到過度監管，審查制度嚴厲、缺乏「自信」，且因移民問題而面臨「文明抹除」的大陸。
該戰略明確指出，在川普主政下，美國將積極在歐洲推動與極右翼政黨議程一致的政策目標。根據這份戰略，美國政府將「在歐洲各國內部培養對歐洲當前發展軌跡的抵制力量」。
柯斯塔對此表示：「美國不能替代歐洲公民來判斷哪些政黨是好是壞。」「美國無法取代歐洲在言論自由方面的願景。」
柯斯塔也補充說，歐盟與川普政府在氣候變遷等議題上長期存在分歧，但這項新戰略「超越了這些分歧」。
他說：「這項戰略仍然將歐洲視為盟友。這很好，但如果我們是盟友，我們就必須像盟友一樣行事。」
柯斯塔強調：「美國仍然是重要的盟友，美國仍然是重要的經濟夥伴，但歐洲必須擁有自主權。」
另外，針對俄羅斯對美國新國安戰略表示歡迎，認為這與該國願景「基本一致」，柯斯塔表示，這是令人擔憂的跡象。
他指出，該戰略中提出的俄烏和平方案不符合歐洲長期以來倡導的「公正持久和平」。
他說：「這只是為了結束對抗，並與俄羅斯建立起穩定關係。」
其他人也在看
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 194
威脅沒用了？中國駐日大使館再嗆「玩火必自焚」網友一面倒酸爆
中日關係持續緊繃，中國除了祭出旅遊、留學禁令，也進行經濟報復措施，今（7）日更是進一步派出共機到沖繩本島的公海上空對日本自衛隊戰績進行雷達照射。中國日本大使館還發文嗆聲，不過卻被網友們留言酸爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
美烏會談結束無明顯突破！俄軍猛攻烏克蘭重要基礎建設讓平民受苦
[Newtalk新聞] 俄羅斯侵略烏克蘭已將近4年，造成數十萬人死亡。俄軍至今不斷對烏克蘭各地發動空襲，造成平民死傷。隨著美國華府加速推動烏俄停火進程，烏克蘭與美國官員歷時3天的會談6日結束，未見明顯突破。儘管俄羅斯再度對烏克蘭發動一連串無人機與飛彈攻擊，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）仍承諾持續談判，以追求「真正的和平」。 綜合法新社、路透等外媒報導，美國和烏克蘭雙方官員與代表4日起在佛州邁阿密展開馬拉松式討論，與會官員包括烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）與烏克蘭武裝部隊總參謀長赫納托夫（Andrii Hnatov）；澤連斯基以視訊方式加入，通話時間約2小時。 澤連斯基表示，他加入烏克蘭的談判代表，參與了在佛羅里達舉行的第3天會談，並和美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及美國總統川普（Donald Trump）女婿庫許納（Jared Kushner）進行「非常實質且具建設性」的通話。此次會談是在魏科夫與庫許納2日前往克里姆林宮會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）後登場，當時莫斯科否決美國提出的部分方案。 政治新新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
俄烏戰爭和平談判 澤倫斯基：與美對談方案富建設性但不容易
俄烏戰爭已邁入第四年，是二次大戰以來歐洲傷亡最慘重的衝突。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）7日表示，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，但並不輕鬆，打算在未來幾天與歐洲領袖磋商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前 ・ 25
梁東屏專欄：高市早苗支持度攀高 中國戰狼外交碰了個大釘子
梁東屏／專欄作家、前中國時報駐東南亞特派員鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
川普新版國安戰略點台灣8次 涉台措辭升級
[NOWnews今日新聞]美國川普政府5日發布《國家安全戰略》（NationalSecurityStrategy，NSS），目標透過增強美國及其盟友的軍事實力，來防止與中國在台灣和南海問題上發生衝突。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
謝長廷獲頒旭日大綬章 台日友人齊聚共見外交榮耀
總統府資政謝長廷，在駐日8年期間，以「善的循環」理念推動台日交流獲得日本德仁天皇頒發「旭日大綬章」。謝長廷支持者6日晚上在圓山大飯店為他舉辦祝賀會，行政院長卓榮泰出席並在致詞時轉達賴清德總統的感想表示，謝大使能代表台灣人民，在皇居接受日本天皇親授勳章，是國家極為重要的榮耀。自由時報 ・ 1 天前 ・ 4
日澳防長一起晨跑 凸顯兩國盟友關係堅固｜#鏡新聞
中國在印太地區威脅日益擴張，澳洲國防部長馬勒斯，上週末訪問日本，與日本防衛大臣小泉進次郎展開會談。兩人相談甚歡，小泉還邀請馬勒斯在日本防衛省大樓的周圍一起慢跑，凸顯了兩國友好的關係。而在後面的會談上，馬勒斯不只替日本譴責中國、用雷達照射日本飛行員，還在日澳聲明中提到，反對台灣海峽現狀遭到破壞。鏡新聞 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
【全球大頭條】美戰爭部長：以實力嚇阻中國 華府無意改變台灣現狀｜#鏡新聞
日本和中國外交衝突延燒，印太區域和平受到威脅。美國國防部長赫格塞斯，周末參加「雷根國防論壇」發表主題演講，提到川普政府追求與中國發展穩定、和平、公平的貿易，還有相互尊重的關係，尤其華府，無意改變台灣現狀。鏡新聞 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
台灣連續2年參與菲外科年會 深化跨國醫療合作
（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）菲律賓外科醫師學會第81屆年會正在進行，多個國家的外科醫師學會也受邀與會。台灣外科醫學會今年第2度參加，分享移植醫學及促進青年醫師交流，持續深化跨國醫療合作。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 8
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 16
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 16
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 15
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 1071
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 10 小時前 ・ 4
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 221
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 17
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 121