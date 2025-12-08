美國安戰略批評歐洲 歐盟理事會主席：不接受美國干涉

美國日前發布新國家安全戰略，內容嚴厲批評歐洲的政策。對此，歐盟理事會(European Council)主席柯斯塔(Antonio Costa)今天(8日)表示，拒絕美國任何干涉歐洲政治的企圖。

柯斯塔在布魯塞爾的一項會議上表示：「我們不能接受美國干涉歐洲政治的威脅。」

在上週發布的這份新國家安全戰略中，美國總統川普(Donald Trump)猛烈抨擊歐洲是一個受到過度監管，審查制度嚴厲、缺乏「自信」，且因移民問題而面臨「文明抹除」的大陸。

該戰略明確指出，在川普主政下，美國將積極在歐洲推動與極右翼政黨議程一致的政策目標。根據這份戰略，美國政府將「在歐洲各國內部培養對歐洲當前發展軌跡的抵制力量」。

柯斯塔對此表示：「美國不能替代歐洲公民來判斷哪些政黨是好是壞。」「美國無法取代歐洲在言論自由方面的願景。」

柯斯塔也補充說，歐盟與川普政府在氣候變遷等議題上長期存在分歧，但這項新戰略「超越了這些分歧」。

他說：「這項戰略仍然將歐洲視為盟友。這很好，但如果我們是盟友，我們就必須像盟友一樣行事。」

柯斯塔強調：「美國仍然是重要的盟友，美國仍然是重要的經濟夥伴，但歐洲必須擁有自主權。」

另外，針對俄羅斯對美國新國安戰略表示歡迎，認為這與該國願景「基本一致」，柯斯塔表示，這是令人擔憂的跡象。

他指出，該戰略中提出的俄烏和平方案不符合歐洲長期以來倡導的「公正持久和平」。

他說：「這只是為了結束對抗，並與俄羅斯建立起穩定關係。」