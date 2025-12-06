美國安戰略提台灣8次！綠委：印太核心支點

▲川普「國安戰略」台灣被提8次！綠委：已成美國印太核心支點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國白宮公布美國總統川普第二任期的首份《國家安全戰略》（NSS），其中「台灣」被提及多達8次，無論在戰略、科技、軍事與供應鏈層面，皆被視為不可替代的重要夥伴。民進黨立委王定宇整理三大核心重點，強調新版《國家安全戰略》對台灣的描述更加具體、更加直白，凸顯台灣在美國印太布局中的地位持續上升。

王定宇指出，台灣被視為美國印太最後防線與前沿堡壘，《國家安全戰略》內容明確將台灣納入第一島鏈防禦架構，稱其為維持印太軍事平衡的重要樞紐，若台灣落入敵手，將重擊美軍在印太的海空機動能力。白皮書更將台灣定位為「不可放棄、不可替代」的戰略據點，意義等同美國於西太平洋的關鍵堡壘。

王定宇認為半導體與科技供應鏈的重要性更受強調，白皮書重申台灣在全球半導體製造、先進科技供應鏈的獨特地位。王定宇說，美方將經濟與科技安全視為當前國家安全核心，而台灣正是不可取代的合作夥伴，也是美國維持科技競爭力的重要保證。

王定宇強調，維持台海和平為美方印太策略優先事項，儘管新版《國家安全戰略》傾向美國優先與盟國分攤責任，但美國仍將防止台海現狀遭武力改變列為主要戰略優先，此舉顯示台灣在美國整體印太布局中，已成穩定區域情勢的核心支點。美國對台灣的戰略定位已從支持提升至依賴，意義不僅象徵安全承諾深化，更代表台灣在全球供應鏈與地緣政治中的角色正被全面強化，未來台美合作也將更加緊密。



