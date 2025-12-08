美國安戰略未提北韓 專家：為川金會預留空間

美國白宮上週公布新版「國家安全戰略」(National Security Strategy)，對北韓「非核化」目標隻字未提，引發外界揣測美國可能藉此提高與北韓在明年舉行對話的機會。

路透社報導，自北韓2003年承認發展核武、並退出「禁止核子擴散條約」(NPT)以來，歷任美國總統都將終止北韓核威脅列為國安戰略目標之一。

不過，川普(Donald Trump)政府4日公布的國安戰略報告中，卻完全沒有提及北韓的核武計畫。外界猜測川普可能是為了明年與北韓領導人金正恩舉行會面，刻意避開這一敏感議題。

韓國統一研究院(Korea Institute for National Unification)北韓專家洪敏(Hong Min，音譯)指出，川普曾「主動」表示願與金正恩坐下來談判，顯示他「想要採取一些行動來達成某些目標」，也因此，他或許在某種程度上意識到「沒有必要」在此時向北韓提出非核化議題。

相較之下，在川普第一任期發表的國家安全戰略中，北韓被提到16次，被形容為可能「對美國發射核武」的流氓國家。

美國與南韓當局今天都表示對北韓的政策沒有改變，「非核化」仍是努力的目標。