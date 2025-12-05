美國安戰略點名台灣重要性 強化第一島鏈軍力遏制侵略

美國政府今天(5日)公布「國家安全戰略」(National Security Strategy)，其中亞洲部分以「贏得經濟未來，避免軍事對抗」為主軸，明確指出印太地區已成為下一世紀主要的經濟和地緣政治戰場，美國將透過其經濟、軍事和創新能力，參與該區域的競爭。

報告指出，美國為了實現印太戰略競逐的目標，將從以下兩部分著手：第一、美國將抵禦外來經濟威脅，以保護其經濟和人民免於任何傷害。可能實施的措施包括：終結掠奪性的國家補貼、不公平貿易行為、大規模知識財產竊取和產業間諜活動等，並阻止芬太尼前體化學物流入美國。

第二、美國也將與盟友合作，打擊掠奪性經濟行為。此外，美國也將持續改善與印度、四方安全對話(Quad)聯盟合作，確保盟友的行動符合美國共同利益，防止任何單一國家佔據主導地位。

報告並提及，美國理應持續關注台灣，部分原因與台灣在半導體生產的主導地位有關；然而，更重要的是，台灣可直接通往第二島鏈，並將東北亞和東南亞劃分為兩個不同的戰區。有鑑於全球每年高達三分之一的航運量通過南海，對美國經濟的影響舉足輕重，因此，維持軍事優勢來嚇阻台海衝突，將是美國的優先要務。美國也將維持長期對台政策，不支持以任何行為單方面改變台海現狀。

報告進一步指出，美國將建設一支有能力阻止第一島鏈內侵略行為的軍事力量，但美軍不能、也不應該單獨承擔這項任務，盟友必須為集體防禦做出更多貢獻。美國將敦促第一島鏈的盟友和夥伴強化威懾力，阻止任何企圖奪取台灣的行動，或透過達成軍力平衡來捍衛台灣。

此外，該報告寫道，南海是印太安全的另一個挑戰。為了防止任何競爭對手控制南海，損害美國經濟和利益，美國需要進一步發展海軍的力量。美國也將敦促日本和韓國增加國防開支，以威懾對手和保護第一島鏈。美國也將強化在西太平洋地區的軍事存在，同時在與台灣和澳洲的交涉中，維持對增加國防開支的堅定要求。