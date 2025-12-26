美國安養院推VR虛擬實境 助長者提升記憶力

戴著眼鏡，環顧四週，露出開懷笑容。

美國加州一家安養中心，許多年長的住戶正在觀賞VR影片。一家VR公司的創辦人注意到，自己住在安養中心的奶奶因為生活單調、交不到朋友，也連帶影響到心理健康，加速認知功能退化。因此想要透過VR的方式，讓長輩彷彿去到世界各個角落探險，生活更加豐富。

VR設備公司執行長蘭德說：「他們可以搭上熱氣球、漫步在巴黎，也可以回到童年老家，他們這些經驗既真實，又刺激、又愉快，而且他們是一起看VR，研究顯示，這幫助他們在老年交到朋友。」

已經有研究指出，讓年長者觀賞VR影片，可以強化認知能力，還可以改善他們和家人以及其他住戶的關係。因此，美國衛生研究院砸下450萬美元，來贊助VR在老年心理健康上的應用。

有住戶和家人一起觀賞VR賽車影片，彷彿在賽道上全速奔馳。不但精彩刺激，也能促進家人感情。

安養中心住戶兒子麥克表示，「我覺得VR真的解鎖了他們腦中的溝通區塊，讓他們溝通更流暢，更有來有往，因為他們身處當下和共享這份經歷，而這很棒。」

這位先生年輕時熱愛自然，曾經在風景壯闊的國家公園裡露營。現在雖然因為失智症而無法說話，但透過VR舊地重遊，仍然露出微笑。

安養中心住戶妻子／住戶莎莉說：「他似乎很享受，他無法說話，沒辦法告訴我他的想法，但他似乎很投入，我知道舊地重遊總是很有趣。」

很多影視科技都以年輕人為主要的目標客群，卻很少有人想到，長輩可能也會喜歡。將VR應用在銀髮族身上，不但讓年長者覺得有趣，也大幅提升他們的生活品質。

