美國安高層示警！淘寶等中國電商在台擴張 恐增資安與國安風險

（國際中心／綜合報導）川普政府對台國安重量級幕僚顧問、現任美國「總統情報顧問委員會」（PIAB）成員羅伯特・歐布萊恩（Robert C. O’Brien）今（24）日於社群平台 X（前推特）發文示警，稱對淘寶及其他中國電商平台試圖擴大在台灣影響力感到憂心，並指涉相關平台與中國政府連結，可能帶來資安與影響作戰風險。

歐布萊恩在貼文中指出，與中華人民共和國（PRC）高度連結的平台「不只是商業行為者」，更可能成為國家影響力工具。他並以美國政策為例，表示川普政府曾打擊中國「不公平貿易作法」，並封堵中國電商業者長期利用的「小額包裹免稅（de minimis）」制度漏洞，同時透過一系列措施降低北京對開放市場的槓桿影響力。

歐布萊恩的發言，呼應近年多國政府針對中國跨境電商「小額包裹」監管漏洞收緊的趨勢。歐盟已決定自 2026 年 7 月起，對價值低於 150 歐元的小包裹加徵固定費用；印度則以國安理由大規模封禁中國系應用程式，凸顯其將數位平台視為安全議題的政策取向；法國政府近期亦曾就 Shein 等平台涉違規商品問題，向法院提出要求限制其網站運作；印尼政府更要求 Apple、Google 等平台限制 Temu 上架與流通，理由之一即在於保護本地中小企業免受超低價模式衝擊。

中國跨境電商平台在服務協定中納入「反分裂法」等條款，並同步蒐集用戶實名資料、購物紀錄與互動訊息等資訊，近年再透過在台代理商投放廣告與促銷補貼、擴大市場滲透，已引起美國對台國安官員注意。

熟悉美國政策人士指出，歐布萊恩被視為川普陣營中最具決策重量的核心人物，直接參與影響美國對台與對中情報評估優先順序。他擔任美國國家安全顧問期間，主導川普政府對中政策的關鍵轉向，包括強化與台灣的安全合作、提升軍售頻率，將「印太戰略」從口號轉為具體行動。

