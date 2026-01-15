美國完成首批「委內瑞拉石油」交易 大賺158億！

美國官員透露，已經完成首批委內瑞拉石油交易。（示意圖／Pixabay）





美國總統川普日前才在Truth Social上開心宣布，委內瑞拉過渡政府把3000萬至5000萬桶高品質的受制裁石油轉交給美國。一名美國政府官員今（15日）表示，美國已完成首批委內瑞拉原油出售，成交金額約為5億美元（約新台幣158億）。

根據CNN報導，該名官員並指出，美國已完成首批委內瑞拉原油出售，未來數天至數週內，預料還會有更多原油銷售案陸續完成。但是首批原油交易的具體細節仍不明朗。

出兵拘捕馬杜洛後 川普表態開發委國油藏

本月稍早美國對委內瑞拉發動攻擊並拘捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，美國總統川普已多次表明，計畫動用並開發該國龐大的石油儲備。

川普喊千億美元投資 重建能源業說法遭質疑

川普先前表示，石油產業將至少投資1,000億美元，協助重建委內瑞拉飽受重創的能源部門，不過外界尚不清楚該數字的依據為何。

廣告 廣告

然而，川普政府試圖藉由委內瑞拉石油獲利的計畫，上週五在白宮與多名美國能源業高層會面時，遭到業界質疑。

埃克森美孚（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）在討論於委內瑞拉投資的障礙時直言，「那裡根本無法投資」在評估投資回報之前，必須先建立一整套法律與商業架構。

白宮強調持續與能源業高層對話

另有多名能源業高層，也對進入這個局勢動盪的拉丁美洲國家表達保留態度。9日歷經一場冗長的白宮會議後，川普與其核心幕僚並未能爭取到企業承諾投入數十億美元資金。

不過白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）在聲明中表示，「川普總統的團隊正促成與多家石油公司的正面且持續對話，這些企業已準備並有意願進行前所未有的投資，以恢復委內瑞拉的石油基礎建設。」

路透社先前則報導，委內瑞拉原油將以低於其他競爭產油國（如加拿大）原油的價格，向交易商出售。

更多東森新聞報導

快訊／南韓前總統尹錫悅被求處死刑！涉內亂罪首謀

班導逼女學生校服脫到剩內衣！家長怒控 校方回應了

世界級金脈成形！沙國驚爆再挖出200噸黃金

