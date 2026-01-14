美國官方並未禁止台灣鬼頭刀 我出口值7.3億外銷成長40%

鬼頭刀外銷美國市場，深獲當地消費者喜愛。(記者李叔霖攝)

媒體報導，台灣鬼頭刀遭美國列為避免選購水產品。漁業署14日澄清表示，美國Fish Choice民間組織依照各國漁業改進計畫（FIP）提出建議，目前除了我國之外，包括秘魯、厄瓜多、印尼、哥斯大黎加、瓜地馬拉、巴拿馬等鬼頭刀捕撈國，均因欠缺漁業作業與海洋生物互動紀錄，被列為不建議選購對象，這是美國民間組織的選購參考，並非美國官方公告禁止。

漁業署指出，因應美國市場要求產品須有生態標章或進行漁業改進計畫（FIP），漁業署自104年起，輔導新港區漁會及相關業者成立新港鬼頭刀FIP，迄114年業獲美方認可取得FIP綜合（Comprehensive）評估等級，同時公開登錄於Fishery Progress網站。

根據統計資料，114年台灣鬼頭刀出口值已達7.3億元，相較113年成長40%，穩定外銷國際市場。

此外，農業部114年12月1日公告「鬼頭刀出口應遵行事項」，並自今年4月1日實施，同時協調經濟部國貿署配合新增鬼頭刀貨品號列441輸出規定，建立鬼頭刀魚貨來源追溯機制。

漁業署進一步指出，業者出口前應透過農業部簽審通關平台上傳卸魚聲明書、交易證明資料、漁船漁撈日誌，甚至台灣鬼頭刀漁業協會出具證明書，經由漁業署核准後才能出口，漁業署持續輔導出口業者熟悉申請流程，以便確保出口作業暢通無阻。

值得一提的是，為接軌國際漁業管理趨勢，漁業署與台灣鬼頭刀漁業協會114年12月1日召開鬼頭刀FIP工作小組會議，漁業協會將於今年度進行鬼頭刀MSC改進計畫（MSCIP），以5年為目標取得MSC標章。