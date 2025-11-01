「美國定情」粿不認！疑扯家事模糊出軌焦點

范姜彥豐指控粿粿去美國玩後態度大轉變，疑似是粿王戀定情時間點。（圖／翻攝自@zack_fanchiang IG）





范姜彥豐指控粿粿去美國玩後態度大轉變，疑似是粿王戀定情時間點，但粿粿否認，說影片看到的都是朋友之間在開玩笑，她和范姜彥豐疑似三四月開始感情生變，但粿粿最新聲明卻沒指出到底何時出了軌，也讓網友質疑，她用瑣碎的家事模糊出軌焦點。

粿粿和王子說話時的動作和眼神在網友眼裡非常不尋常，這是被范姜彥豐質疑定情的美國行，但粿粿否認說一切都是開玩笑。

藝人粿粿：「真的跟美國沒有任何的關係，更完全不存在於，這個是一直以來的預謀或是欺騙。」

廣告 廣告

回顧范姜和粿粿的感情狀況，3月初兩人一起到日本滑雪，接著月底粿粿和王子一行人到美國玩，范姜指控粿粿從美國回來就變冷淡，甚至開始整夜不回家，兩人5月爆出婚變，粿粿沒解釋何時和王子搭上線，只說范姜彥豐7／7開始對她提出1600萬元，買離婚順序。

藝人粿粿vs.范姜彥豐：「我想送你一張空白機票，讓你選擇你想去的地方。」

就連美國機票都是范姜送給粿粿的生日禮物，這回回應影片，多次用瑣碎家事打迷糊仗，似乎想模糊出軌焦點。

藝人粿粿vs.范姜彥豐：「哇塞怎麼了你好醜，你現在好適合去演那種，男二最溫暖的那種，（為什麼不是男一），因為男一會比較陽光一點點。」

粿粿形容范姜像悲情男二，也再被網友開酸，說出心裡話包裝成玩笑話。

藝人粿粿vs.范姜彥豐：「我是公主，（我是王子），你不是，你是．．．（為什麼我不是）一介草民。」

如今兩人離婚協商失敗，就連出軌時間原因都沒對上，影片中一幕幕和王子打鬧的粿粿，對范姜來說看起來都像把偷吃包裝成好友出國的玩笑話。



【更多東森娛樂報導】

●范姜彥豐毀滅式爆料後二度發聲！再吐真實心境

●王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日

●范姜彥豐控粿粿出軌！超正前女友說話了：人品就是最好的風水

