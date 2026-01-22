美國定義台灣為「北約+」國家 國防部揭關鍵意涵：能期待在武器交貨上帶來好處

美國聯邦參議院去年底一致通過「豪豬法案」後，聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼也提出眾院版法案，法案內容包括將台灣定義為「北約+」（NATO Plus）國家，加速美國對台軍售流程。對此，國防部今（22）日表示，更重要的意涵其實是美國戰爭部跟國會在這個法案底下，他們去充分合作督促廠商，能夠針對各個重要武器裝備的產製加速交運。

美國參院去年12月一致通過「豪豬法案」（PORCUPINE Act），包括修正「武器出口管制法」，將台灣納入適用較短認證與通報期限的接受國名單，並加速盟友向台灣移轉軍事裝備的許可程序。而魏特曼提出眾院版的「豪豬法案」，將加速對美國關鍵印太夥伴台灣的武器採購流程，法案主要內容包括將台灣定義為「北約+」國家，代表對台軍售的審批時間縮短；授權總統減少或免除對台軍售的部分費用；精簡特定軍售的報告要求；要求美國國務院對加速盟友向台灣轉讓軍事裝備的許可進行可行性評估。

對於美方的做法，國防部戰略規劃司長黃文啟中將表示，關於豪豬法案，非常歡迎美國國會提出各種有利台灣未來籌獲先進武器裝備的法案，豪豬法案本身加速了前面我們遞交需求作業的時程，也就是預劃從原本知會國會的30天的等待時間，縮短為15天。

黃文啓表示，但是更重要的意涵，其實是美國戰爭部跟國會在這個法案底下，他們去充分合作督促廠商，能夠針對各個重要武器裝備的產製去加速交運，同時美國戰爭部部長也要求各廠商，產能部分必須有效擴大，這個才是關鍵，因為就目前而言，連美國總統川普都批評美國國內軍工產業投資不足，那未來台灣可以渴望在美軍積極提升軍工產能的情況之下，相對的也會帶來好處。

至於目前特別預算仍未審議，黃文啟則說，中共2027年是做好犯台準備的時間，也就是從這個時間點開始，他們會讓自己具備犯台的能力，台灣必須在這之前盡可能的做好準備，但建軍是一個長期性的工作，國防部不可能只針對2027來做準備，2027以後的每一天，所需要的戰力也必須在這時候就做好準備。

黃文啟指出，就建軍規劃而言，由於考量國家財力負荷的關係，國軍長期以來事實上都是以最低嚇阻能力，勉強維持從事各項建軍備戰工作，所以大部分的作戰需求是沒有被滿足的。他舉例，2007年，台灣採購愛國者三型飛彈386枚，可是那時候的作戰需求就已經是796枚，落差高達400多枚，隨著敵情威脅，目前已經嚴峻到數以十倍計的情況之下，我們不能再勉強維持，必須立刻就針對敵人可能對我們的威脅來進行準備。

黃文啟表示，在這個特別預算裡面，最重要的是針對中共可能對台灣採取切斷海上交通線的作為，所以這部分必須快速加大國內各項軍工產能，尤其是新興科技，像無人機的部分必須盡可能落地生產；外界有人會質疑，為什麼軍工產能的部分沒有辦法用生產製造基金，或是編列公務預算來支應？但可以看一下預算書表，國軍每年生產製造基金僅僅不到數十億的預算，還要分配到醫療、政戰等其他相關用途，如果真要用公務預算或是基金預算來支應的話，可能要數十年的時間，我們才有辦法建立所希望達到的產能。

