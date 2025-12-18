美國宣布售台總價約3490億5項武器及附件 M109A7自走砲到手

美國政府清晨宣布，就國軍「臺灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

這項軍售中，其中有五項納入特別預算採購，其中最受矚目的，就是最新型的M109A7「帕拉丁」自走砲，最大射程可達30公里，若使用最新的神劍精準導引砲彈可達40公里。可彌補遠程海馬士火箭與傳統火炮之間，填補打擊距離的間隙。

美方這次同意項目中，還有陸軍以「獵鴞專案」為代號採購的反裝甲無人機（Altius 600M），其中Alti首批已在今年8月4日交運陸軍。這次同意項目應為增購的新式ALTIUS 600M-V反裝甲無人機。

國防部指出，本次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

國防部強調，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續協助臺灣維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

