美國宣布完成退出WHO手續 遭控仍積欠台幣82億元會費

美國衛生部22日宣布，已正式完成退出世界衛生組織手續，據路透社報導，WHO總部外的美國旗幟已經被移除。

事件起因可追溯至去（2025）年1月20日美國總統川普（Donald Trump）就任首日，當時他以COVID-19疫情處理不當、無法證明未受到成員國不當政治影響為由，宣布退出WHO。

美國衛生部也指出，雖然WHO由194個會員國組成，但近來美國每年的平均會費高達1.1億美元（約新台幣34.7億元）；此外還提供每年5.7億美元（約新台幣180億元）的捐款，批評美國數十年來對WHO的財務負擔不成比例。

美國衛生部並強調，未來與WHO的互動僅限於完成退會相關程序；WHO發言人則表示，預計將在2月登場的世衛執委會中，討論美國退出事宜與處理方式。

但WHO同時也指出，美國尚未繳納2024年及2025年合計約2.6億美元（約新台幣82億元）的會費，並稱若依據美國法律，美國應該在退會時支付這些費用；不過美國國務院一名官員對此表示，美國在退出會員國身分前，並沒有支付會費的義務。

美國國務院與衛生部的聯合聲明中則表示，已終止對WHO相關計畫的資金與人員支援。美聯社報導指出，美國退出WHO可能會癱瘓小兒麻痺根除、母嬰健康計畫、識別新型病毒威脅等多項全球衛生計畫；此外美國似乎也已退出負責評估流感病毒株、並決定疫苗更新的重要世衛小組，恐將導致美國在流感疫情爆發時，無法快速取得疫苗與藥物。

對此川普政府官員回應，美國已與多國建立公共衛生合作關係，致力確保直接共享資訊，無需依賴WHO中介，但未說明已和多少國家建立這類合作關係。公共衛生法專家戈斯汀（Lawrence Gostin）認為，美國不太可能與超過二、三十個國家達成類似合作協議。