美國宣布對中國加徵晶片關稅 2027年6月才實施

美國政府宣布，將對中國進口的半導體產品課徵關稅，以回應北京「不合理」追求晶片產業主導地位的政策，但相關措施將延後至2027年6月才會實施。此舉一方面保留未來加徵關稅的空間，另一方面也被視為在美中貿易緊張情勢下，刻意降溫的策略。

根據《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）政府23日表示，針對中國半導體產品的關稅稅率，將至少提前30天對外公告。這項決定源於美方完成一項長達一年的「301條款」不公平貿易調查，該調查最初由前總統拜登政府啟動，重點聚焦中國出口至美國的「成熟製程」或較舊技術晶片。

美國貿易代表署在聲明中指出，中國將半導體產業作為取得全球主導地位的目標，對美國商業活動造成負擔與限制，已構成可採取貿易行動的情形。

對此，中國駐美大使館表達強烈反對，批評美方將貿易與科技問題政治化、工具化與武器化，並警告此舉將破壞全球產業與供應鏈穩定，最終恐將反噬自身。中方並強調，將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。

外界分析，美方此次選擇延後宣布關稅，與近期中方對稀土金屬出口設限有關。稀土是全球科技產業的重要原料，而中國在相關供應鏈中具高度控制力。為了爭取中方延後出口限制，美國也暫緩一項原本將限制美國科技出口至已遭列管中國企業的規定。

此外，華府已啟動相關檢討程序，可能允許輝達（Nvidia）向中國出口其第二高階的人工智慧晶片。儘管此舉引發美國國內對中強硬派人士的高度憂慮，擔心相關技術可能強化中國軍事能力，但據悉美方仍在評估中。

另一方面，全球晶片產業正密切關注美國政府另一項更大規模的關稅調查結果。該調查依據「232條款」國安法規進行，若最終成案，可能對來自各國、包含中國在內的半導體及相關電子產品加徵關稅。不過，美國官員私下透露，短期內未必會立即實施。

值得注意的是，拜登（Joe Biden）政府先前已對中國半導體產品加徵額外50%的關稅，並自2025年1月1日起正式生效。

