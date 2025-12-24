美國宣布對中國晶片加徵關稅 2027年6月上路

美國政府周二（23 日）宣布，自 2027 年 6 月 23 日開始，將對自中國出口至美國的半導體相關產品課徵新一波關稅，實際稅率將於實施前至少一個月對外公布。 圖 : 翻攝自X

[Newtalk新聞] 美國政府周二（23 日）宣布，自 2027 年6 月 23 日開始，將對自中國出口至美國的半導體相關產品課徵新一波關稅，實際稅率將於實施前至少一個月對外公布。然而，在這項針對中國的半導體關稅實施前 18 個月，不增加任何稅率。

新關稅被推遲至少 18 個月才加徵，表示川普政府正尋求緩和美中之間的貿易敵對情緒，也保留徵收關稅的權力。若未來談判破裂，加徵關稅可能成為談判籌碼。

美國貿易代表辦公室（USTR）調查發現，中國在半導體產業存在不公平貿易行為。依據聲明表示，「幾十年來，中國一直以半導體為目標，試圖在該行業佔據主導地位，並採取了越來越激進和廣泛的非市場政策和做法，來追求主導地位」、「中國針對半導體產業尋求主導地位的做法不合理，對美國商業帶來負擔或限制，因此可採取行動。」

美國總統川普和中國國家主席習近平在 10 月達成了所謂的貿易休戰協議，該協議包括美國削減部分關稅，允許中國稀土金屬出口。

中國駐華盛頓大使館則向《路透社》發出聲明稱：「將貿易和科技問題政治化、工具化、武器化，破壞全球產業和供應鏈的穩定，對任何人都沒有好處，最終只會適得其反」，並補充表述，「我們將採取一切必要措施，堅決維護我們的合法權益」。

值得注意的是，該調查最初是由前任總統拜登（Joe Biden）執政期間針對中國向美國出口「傳統」或老舊技術晶片的行為是否構成不公平貿易，而啟動為期一年的《貿易法》第 301 條調查。後續由川普政府延續並完成相關評估。

這些關稅與川普政府根據《貿易法》第 232 條威脅對中國晶片進口徵收的其他關稅是分開的。

