美國宣布對台8軍售「總額逾3500億」！國防部證實：可望1個月後正式生效

記者陳思妤／台北報導

美國再度對台軍售，國防部今（18）日表示，美國政府就8案，總額111億540萬美元（約3524.64億元台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

國防部說明，美國政府於美東時間12月17日1730時，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元（約3524.64億元台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

廣告 廣告

國防部指出，本次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

國防部強調，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

更多三立新聞網報導

快訊／美國對台8項軍售「逾111億美元」 國防部：誠摯感謝

普發全民安全指引遭誤導成「引戰」 黃重諺：小時候的防空演習不也是？

新聞幕後／中共「福建號」闖台海遭我方監控 國安官員曝昔一詭異之處

中共航母福建號首航經台灣海峽！顧立雄曝目的：預判是回上海長興島缺改

