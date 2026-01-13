美國宣布對涉伊貿易國課25%關稅 封網使真實傷亡成謎

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

伊朗的抗議活動如今進入第三週，已有上百名抗議者身亡。美國總統川普（Donald Trump）對此表達不滿，並於週一（12日）宣布，與伊朗有貿易往來的國家，將面臨25%關稅，中國、巴西、土耳其與俄羅斯都是潛在關稅名單。

伊朗的抗議活動如今進入第三週，已有上百名抗議者身亡。（圖／美聯社）

自去年12月28日以來，伊朗的店家因為對經濟不滿而上街抗議，隨後學生與更多民眾加入抗爭活動，抗爭從一開始的經濟訴求，慢慢浮現「結束神權政權」的聲音，人們高喊「獨裁者死」和「伊斯蘭共和國死」等口號。

廣告 廣告

川普早在本月4日便警告，若伊朗造成抗議者死亡，將對其逕行「嚴重打擊」，伊朗當局則指控美國和以色列煽動恐怖分子訴諸暴力，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）指出示威者是「為了讓另一個國家（美國）的總統高興而毀掉自己的街道」。

《德國之聲》報導，根據伊朗人權組織表示，抗議以來至少648人喪命，但根據監管機構NetBlocks的說法，由於伊朗自上週四（8日）晚間開始，當局就切斷了網路和電話服務，死亡人數難以統計，因此實際數字可能更高。

BBC報導，川普在社群媒體上宣布關稅「立即生效」，而伊朗最大的貿易夥伴依序為中國、伊拉克、阿聯酋、土耳其與印度。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）也表示，白宮依然不排除軍事干預。

美國總統川普於週一（12日）宣布，與伊朗有貿易往來的國家，將面臨25%關稅。（圖／截自Donald Trump Truth Social）

更多FTNN新聞網報導

關稅衝擊農業慘重！川普政府砸120億援助 農民不領情：治標不治本

大麥克近20美元…川普代麥當勞宣布「套餐降價」 美國人感恩節恐買不到便宜貨

被反關稅廣告惹毛！加拿大總理道歉無用 川普拒絕重啟貿易談判

