美國宣布建造全新川普級戰艦 呂禮詩諷：現有裝備大雜燴

美國總統川普宣布規劃建造新型川普級（Trump）戰艦（Battleship），強調這款先進作戰艦艇將取代現有「老舊、疲憊、過時」的美國海軍艦隊。對此，小艦長呂禮詩嘲諷，船塢在哪裡？而且全是現有裝備的大雜燴。

川普級戰艦作戰想像圖。(圖/截自美國海軍黃金艦隊官網)

川普在美東時間22日下午與戰爭部長赫格塞斯、國務卿盧比歐共同宣布該計畫，作為他所稱「黃金艦隊」（Golden Fleet）願景的一環。第一艘川普級戰艦將命名為無畏號（Intrepid）。川普宣稱，該級艦的性能將遠超過歷史上任何同類艦艇，並表示將積極參與戰艦的設計，「美國海軍將和我一起主導這些艦艇的設計，因為我是一個非常注重美感的人。」

川普指出，新艦將是「速度最快、體積最大、火力比過去戰艦強大百倍」的軍艦，該級艦尺寸將超越二戰時期的愛荷華級（Iowa）戰艦，並將整合多項先進武器系統，包括極音速飛彈、核子巡弋飛彈、電磁軌道砲及高功率雷射武器。

川普級戰艦想像圖。(圖/截自美國海軍黃金艦隊官網)

根據美國海軍「黃金艦隊」官網資訊，新型川普級飛彈戰艦，全長840至880呎，舷寬105至115呎，排水量超過35000噸，航速超過30節，艦上編制人員650至850名，預計建造20至25艘。

呂禮詩今（23）日在臉書貼文寫道，他只想問，康乃迪克號5年都修不出來的船塢在哪裡、沒有中壓直流系統的艦電怎麼夠？其他的全是現有裝備的大雜燴，實在了無新意。

