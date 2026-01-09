美國宣布資助泰柬4500萬美元 強化停火協議

美國今天(9日)宣布，將資助4500萬美元以強化泰柬之間脆弱的停火協議。

美國東亞暨太平洋事務助理國務卿戴桑布雷(Michael DeSombre)走訪泰柬兩國，討論強化停火協議對策。戴桑布雷表示，美國將提供2000萬美元協助兩國打擊走私與網路詐騙，這兩項問題已經成為柬埔寨的大問題。

戴桑布雷說，美國也將提供1500萬美元協助因邊境衝突而流離失所的民眾，1000萬用於除雷。戴桑布雷在一份聲明中表示，「美國會繼續支持柬埔寨與泰國政府執行之前在吉隆坡簽署的協議，為區域內民眾鋪設通往和平、繁榮與穩定的道路。」

廣告 廣告

戴桑布雷指的是泰柬在去年10月，於美國總統川普訪問馬來西亞期間，斡旋簽署的一項協議。泰柬兩國2025年12月再次爆發衝突，雙方經過3週戰鬥後，於2025年12月27日達成停火協議。

不過，泰國指控柬埔寨在一次疑似意外的開火事件中違反停火協議。柬埔寨呼籲泰國從金邊聲稱對其擁有主權的邊境地區撤軍。

川普將這場衝突列為他聲稱已解決的眾多的戰爭之一，並宣稱自己應該獲得諾貝爾和平獎。川普上任後大幅削減對外援助，包括凍結長期以來對柬埔寨的除雷援助達數個月之久。(編輯：陳士廉)