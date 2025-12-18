美國宣布超100億美元對台軍售計劃 北京表達強烈不滿

（德國之聲中文網）本周三（17日），美國國防部表示，美國國務院已批准M109A7自走炮、海馬斯遠程精准打擊系統、戰術導彈等8項總額超過111億美元的對台軍售案。

美聯社報道指出，在特朗普的第二個任期內，美中關系時而緊張時而緩和，主要源於貿易和關稅問題，但也與中國對台灣日益強硬的態度有關。

周三宣布的軍售協議涵蓋82套高機動性火箭炮系統（HIMARS）和420套陸軍戰術導彈系統（ATACMS），總價值超過40億美元。此外還包括價值超過40億美元的60套自行榴彈炮系統及相關設備，以及價值超過10億美元的無人機。

該軍售計劃還包括價值超過10億美元的軍事軟件、價值超過7億美元的“標槍”和“陶”式導彈、價值9600萬美元的直升機零部件以及價值9100萬美元的“魚叉”導彈翻新套件。

美國國務院發表的聲明表示，這些軍售“符合美國的國家、經濟和安全利益，支持受援國持續推進軍隊現代化建設，並維持可靠的防御能力，同時有助於維護該地區的政治穩定、軍事平衡和經濟發展”。

北京方面對美國做出的這一軍售決定表示強烈不滿。中國外交部發言人郭嘉昆周四在例行記者會上稱，“台獨”勢力“大肆揮霍老百姓血汗錢購買武器，不惜把台灣變成火藥桶，挽救不了台獨必然滅亡的命運，只會加速把台海推向兵凶戰危的境地”。他還說：“美方以武助‘獨’，只會引火燒身，以台制華絕對不會得逞。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關系第一條不可逾越的紅線。”

台灣國防部則對美國的對台軍售決定“表達誠摯感謝”。台灣國防部表示，美國基於《台灣關系法》與“六項保證”，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力，發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎。

台灣政府承諾明年將國防開支提高至佔台灣GDP的3.3%，並在2030年達到5%。此前，特朗普和五角大樓要求台灣將國防開支提高至佔GDP的10%，這一比例遠高於美國及其任何主要盟友的國防開支水平。這一要求遭到了台灣在野黨國民黨和部分民眾的反對。

台灣總統賴清德上個月宣布了一項400億美元的特別軍事預算，用於從美國購買更多靈活、機動的武器。這項預算將在2026年至2033年的八年內分期撥付。

不過今年8月，台灣三立新聞曾報道稱，美國喬治梅森大學沙爾政策與政府學院（George Mason University Schar School of Policy and Government）根據台灣國防部6月送交立法院的“美對台軍售案執行情形”報告研究發現，美國積欠台灣的軍火價值高達215.4億美元，其中僅2成已開始交付，但尚未執行完成。包括56枚AGM-154C滑翔炸彈，原定2023年就要交付，卻被美方以產能不足為由拖延3年，預計2026才可能交運。意味著該軍售案從2017年送出立法院後，耗時8年都沒能完成。

報道稱，美國2023年同意出售台灣100枚AIM-9X響尾蛇飛彈，采分批交運，預計2030年底前才會全數交付。而美方2020年賣給台灣專供F-16V戰機使用的先進偵照莢艙MS-110，則於今年起分批執行裝備交運，但並未公告交付截止日期。

作者: 德正 (美聯社)