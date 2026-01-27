美國宣布退出世界衛生組織 外交部：持續與理念相近國家合作爭取參與

針對美國宣布退出世界衛生組織，外交部發言人蕭光偉今天（27日）表示，我方將爭取以觀察員身分受邀參與世界衛生大會及各項會議。（圖／陳凱貞攝）

美國總統川普日前正式宣布退出世界衛生組織（WHO），外交部發言人蕭光偉今天（27日）表示，我國多年來持續爭取參與WHO，並長期獲得友邦及理念相近國家的支持，即使美國已正式宣布退出 WHO，美方仍在多個場合重申對台國際參與的支持，我方將爭取以觀察員身分受邀參與世界衛生大會，並完整參與WHO各項會議。

美國日前正式宣布退出世界衛生組織，美國衛生部副部長歐尼爾直言，世界衛生組織在2019年無視台灣對新冠疫情發出的警告，假裝台灣不存在，而錯失防疫先機。不過，WHO新冠專家幌克霍夫則回應，台灣只是索取資料，WHO並沒有忽視台灣。

對此，蕭光偉今天上午主持外交部例行記者會時強調，相關說法並非事實，衛生福利部已於2020年4月11日發布新聞稿針對WHO否認台灣曾警告COVID-19可能人傳人的說法加以澄清。

蕭光偉表示，疾病管制署早在2019年12月31日即掌握中國武漢至少出現 7 例非典型肺炎病例，並基於過往SARS經驗，對疫情風險提高警覺。當天即依據《國際衛生條例》（IHR），以電子郵件通報WHO聯繫窗口，並特別提及相關病例已進行隔離治療，提醒國際公衛專業人員注意人傳人的風險。

蕭光偉進一步指出，他們不是要爭論台灣是否曾示警或被忽視，而是呼籲WHO應清楚理解，為了全人類的公共利益，不應刻意疏忽或遺漏任何一個國家或人民。

蕭光偉強調，我國多年來持續爭取參與WHO，並長期獲得友邦及理念相近國家的支持。即使美國已正式宣布退出 WHO，美方仍在多個場合重申對台灣國際參與的支持，川普政府上任以來，已數度以不同方式公開表達對台灣參與國際組織的支持立場。

蕭光偉表示，其他理念相近國家與友邦對我國國際參與的支持力道也持續增強，台灣也將持續與美國、友邦及理念相近國家合作，相關目標並未改變，仍將爭取以觀察員身分受邀參與世界衛生大會，並完整參與WHO各項會議、活動及相關機制。

蕭光偉強調，這不僅攸關台灣 2300 萬人的衛生安全，也有助於全球公共衛生體系的健全與人類整體健康的促進。



