美國宣布3項對台軍售發價書、效期至3月中 國防部呼籲盡快通過預算

在美方公開7項我特別軍購的品項知會國會後，美方今（6）日再次就其中拖式飛彈、標槍反甲飛彈、M109A7自走砲等3案，正式向我方提供發價書草案，且有效期至今年3月15日，國防部呼籲盡快將草案付委，以免逾期導致全案取消。外界則質疑，過往軍購都有參考雙方的預算程序，安排發價書效期，為何這次這麼突然就有付款問題？

國防部今發布新聞表示，美國政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。國防部指出，依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。

國防部強調，美政府同意供售之武器裝備與彈藥，有助提升國軍整體防衛戰力，以應對當前險峻敵情威脅。目前，特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

國防部呼籲，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，俾利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全。

對此外界質疑，以往DSCA在公布對台重大軍售後，同樣會面臨雙方簽署發價書的問題，但會參考我方的預算編列時程，談妥適切的發價書效期，而這次卻麼突然，且以往數十年未遭遇到這樣的狀況？也有聲浪質疑，這麽快速的發價書，是不是也是日前台美談判的互利條件之一。

