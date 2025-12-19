美國宣布3500億元對台軍售 解放軍11艘艦艇徘徊台海

在解放軍實施「聯合戰備警巡」，同時美國宣布超過111億美元的8項對台軍售案之後，大陸軍方暫時沒有特別的軍事活動，國防部今（19）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，18日共有18機艦在台海周邊侵擾，不過海上徘徊的解放軍艦數量已增加到11艘。

大陸的054A型巡防艦海上編隊資料照。(圖/中國軍網)

根據國防部公布的資料，12月18日6時到19日6時，總共偵獲解放軍機7架次及解放軍艦11艘，持續在台海周邊活動。

在台灣海峽中線以西，12月18日7時30分到19時50分，有主戰機及無人機7架次，全部都保持在中線以西活動，並未飛越海峽中線。

廣告 廣告

(圖/國防部)

此外，停留在台海周邊的解放軍海軍艦艇，則是從18日的8艘增加到11艘，後續相關動向值得關注。

延伸閱讀

影/淡水警匪追逐！轎車掛假車牌 警攔檢查獲武士刀、毒品

出口商拋匯拉抬！新台幣終止連3貶收31.516元

蔡裕明/不是晶片、關稅 中國在六塊「新邊疆」重塑全球權力