美國宣布3500億對台軍售 中國外交部又氣噗噗：堅決反對！不要低估我們

記者陳思妤／台北報導

美國政府正式通知台灣，行政部門已知會國會，總額111億540萬美元（約3524.64億元台幣）對台軍售。對此，中國外交部今（18）日再度怒喊，堅決反對、強烈譴責，還嗆「任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力」。

國防部今說明，美國政府於美東時間12月17日，就國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元（約3524.64億元台幣）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會中表達不滿，老調重彈批美方公然宣布巨額售台先進武器計劃，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，「中方對此堅決反對，強烈譴責」。

郭嘉昆還稱，島內台獨分裂勢力以武謀獨、以武拒統，大肆揮霍老百姓血汗錢購買武器，不惜把台灣變成火藥桶，挽救不了台獨必然滅亡的命運，只會加速把台海推向兵凶戰危的境地。他嗆，美方「以武助獨」只會引火燒身，「以台制華」絕對不會得逞。

郭嘉昆又說，台灣問題是中國核心利益的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，「任何人都不要低估中國政府和中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力」。他嗆，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所做嚴肅承諾，立即停止武裝台灣的危險行徑，中國將採取堅決有力措施捍衛國家主權、安全和領土完整。

