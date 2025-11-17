美國宣稱馬杜洛領導販毒集團 擬列為外國恐怖組織

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國與委內瑞拉之間的關係持續緊繃。美國宣稱委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導一個販毒集團，國務卿盧比歐今天表示擬將此集團列為外國恐怖組織（FTO）。

法新社報導，盧比歐（Marc Rubio）在一份聲明中說，

「太陽組織」（Cartel de los Soles）與其它被認定的外國恐怖組織，包括「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）與「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel），共同在西半球製造恐怖暴力事件，並且販運毒品至美國與歐洲。

美國近來在加勒比海地區集結大規模軍事部隊，華盛頓宣稱此舉是為阻止毒品走私進入美國。

委內瑞拉方面認為，美軍集結其實是為推翻其左派總統馬杜洛的陰謀。華盛頓向來質疑馬杜洛政權合法性並指稱他是毒梟，但馬杜洛否認這項指控。

盧比歐今天重申美國先前說法，即「太陽組織」係由

馬杜洛與其他高級官員掌控，「他們腐蝕委內瑞拉軍隊、情報機構、立法機構和司法部門」。

盧比歐補充說：「馬杜洛及其親信都不能代表委內瑞拉合法政府。」

盧比歐也表示，美國「將繼續利用一切可用手段保護我們的國家安全利益，切斷對毒品恐怖分子的資金和資源支持」。

根據法新社統計，美軍自9月起發動打擊毒品走私的軍事行動，至少已擊斃83名被認為是在國際水域走私毒品的人。

美國在加勒比海與東太平洋地區發動20多次空襲，但

並沒有公布任何細節來佐證其擊斃人員確係毒販。

專家表示，即使這些行動目標是已知毒販，這些攻擊事件也屬於法外處決。（編譯：屈享平）1141117