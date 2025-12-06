美國家安全戰略這數字可窺重點 外交學者：忌自我感覺良好的超譯

外交學者陳奕帆透過統計川普《國安戰略》中各國家出現的次數，分析美國在全球的佈局重點。（路透）

川普2.0《國安戰略》著重美國本土與西半球防禦，重返十九世紀「門羅主義」外交政策的指引。淡大外交系助理教授陳奕帆透過統計文中各國家出現的次數，分析美國在全球的佈局重點，並引用過往的《國安戰略》，比較在中國大陸與台灣出現次數的變化，進行政策觀察與分析。他認為，中國對美國威脅的提升，但相較中國以往的出現次數卻減少，這可能是欲與中國大陸保留更多合作空間。

他說明，當年門羅主義普遍被視為是孤立主義，而川普第二任期在美國外交政策雖非完全採用孤立主義，卻也僅是打著「美國優先」旗幟，有限度的參與國際事務。

廣告 廣告

2025年《國安戰略》廣義提到中國大陸相關用詞共計24次，其中包含南海與中國經濟等，是俄國10次的兩倍多，因此不難看出《國安戰略》仍以中國大 陸為最主要的關切。而也因兩岸關係不穩，偶或有引發區域緊張的態勢，所以《國安戰略》提到8次台灣。 有論者認為台灣在川普《國安戰略》裡的重要性提升了， 但這也不脫兩岸關係欠佳，導致美國不得不多提台灣。

尤其《國安戰略》的提到台灣之處，多在闡述台灣位於第一島鏈中心位置， 以及台灣在半導體產業領頭羊的地位，還有台灣是南海到東北亞乃至全球貨物運輸通道地理上的重要性，但同時也顯示出中國大陸與亞洲在全球經濟中不可或缺的角色。不過，美國也清楚表示自身備多力分，需要日、韓、澳洲等盟邦共同區域協防，畢竟美國在此文件中不指名中國大陸為競爭對手(competitor)，且美國知道中國大陸綜合國力在亞洲第一島鏈居翹楚的地位。

相較於2017年川普第一任期《國安戰略》提到中國大陸33次韓台灣3次；2022年拜登《國安戰略》提中國大陸55次(PRC 46 次、China 9 次)、台灣7次；2025年川普第二任期《國安戰略》提中國大陸21次、台灣8次，其中點名中國大陸次數明顯減少，不難看出美國有增加與與中國大陸的合作，保留運作空間 。

2017年《國安戰略》提到美國的一中政策與台灣關係法；2022年則條列式點出台灣關係法、美中三公報、六項留證。到了2025年《國安戰略》居然未見一中政策、台灣關係法等文字，不僅有別於拜登時期稱「不支持台獨」，更顯出川普第二任期採取明確的「戰略模糊」，讓台灣的自主性也更加模糊，尚不若僅被提到6次卻明確稱保障其安全的以色列。

他呼籲，我方政府須正確認知我國在川普《國安戰略》中的地位，執政當局除該警醒，更忌自我感覺良好的超譯。

【看原文連結】