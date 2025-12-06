美國家安全戰略釋4關鍵訊息 府：核心就是防止中國對台動武

總統府發言人郭雅慧表示，美方在這次所公布的有關於國家安全戰略，釋出四個關鍵訊息，整個戰略核心最重要的目標，就是要能夠防止中國對台灣動武。（曾薏蘋截圖）

美國發布的國家安全戰略，裡面提到了八次提到台灣，美國總統川普也說不支持改變台海現狀；總統府發言人郭雅慧表示，美方在這次所公布的有關於國家安全戰略，釋出四個關鍵訊息，整個戰略核心最重要的目標，就是要能夠防止中國對台灣動武，「台灣沒事印太就沒事」。

郭雅慧指出，內容提到了印太部分有幾個關鍵的訊息。第一個，很清楚地點名了，中國是區域和平穩定最大的威脅來源。第二個，強調「和平靠實力」，不是嘴巴說就好；在這個戰略當中呢，也提到了和平要靠實力，不是靠喊喊口號，強化自我防衛能力是重要的。

至於第三點，郭雅慧說，談到的是日本到南韓到台灣以及整個印太，大家都要共同強化國防，也要共同負擔起這樣的責任。第四點，整個戰略核心最重要的目標，就是要能夠防止中國對台灣動武。這當中提到，可以說是「台灣沒事印太就沒事」。

