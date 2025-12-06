美國家安全戰略 賴總統感謝強調遏制台海衝突 府點4關鍵

美國白宮公布2025年「國家安全戰略」(National Security Strategy, NSS)報告，賴清德總統感謝美國將遏制台海衝突列為優先事項，總統府也指出報告提到中國威脅、自我防衛及區域合作等關鍵訊息。外交部長林佳龍則強調會持續推進與美方的安全合作。

美國白宮公布2025年「國家安全戰略」報告，其中指出美國將維持長期的對台政策，即不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為，並表示遏制台灣周邊發生衝突是當務之急。

賴清德總統透過社群平台「X」感謝美國「國家安全戰略」將遏制台海衝突列為優先事項，並強調第一島鏈的安全。總統表示，台灣將繼續作為可靠的夥伴，堅定致力於加強自我防衛、維護區域和平。

總統府發言人郭雅慧接受媒體訪問時則指出，美國在這次公布的「國家安全戰略」中，對於印太部分提到幾個關鍵訊息。首先是清楚點明中國是區域和平穩定的最大威脅來源；第二是提到「和平要靠實力」，不是只靠喊口號，重要的是強化自我防衛能力；同時也強調區域各方的合作。郭雅慧說：『(原音)第三點談到的是日本到南韓到台灣以及整個印太，大家要共同強化國防，也要一起負擔起這樣的責任。第四點，這整個戰略最重要的目標，最後是希望能夠防止中國進犯台灣。這當中提到，可以說是台灣沒事，印太就沒事。』

外交部也透過新聞稿表示，外交部長林佳龍高度歡迎與感謝美國「國家安全戰略」報告明確指出台灣在關鍵供應鏈及地緣戰略的重要性、強調美方將與盟友夥伴共同合作確保台灣安全，以及重申對於片面改變台海現狀行徑的關切等。

外交部指出，川普政府近期持續展現對台支持，包括川普剛簽署新任期首項友台法案《台灣保證落實法》，以及宣布對台首批軍售等。

外交部強調，台灣將持續穩健推進與美方的安全合作，確保台海及區域的安全與穩定。同時，我國政府也持續積極強化自身國防實力，包括賴清德總統宣布未來8年將投入新台幣1兆2,500億元的國防特別預算，向國際展現台灣堅定守護國家、維護現狀的決心與意志。